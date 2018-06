De Rusia con amor: Mundial de futbol 2018

El Mundial Rusia 2018 comenzó este jueves, y estos son astéricos curiosos sobre el arranque del torneo de futbol más importante:

Narcos

Una alineación de la selección colombiana formada por sus narcotraficantes más reconocidos indignó a muchos en su país. La revista española Panenka, como parte de su guía para el Mundial, hizo los onces de los 32 equipos según características de cada país. Mientras que a la escuadra japonesa la lideraban Gokú, Majin Boo y otras figuras del anime nipón, a los 'cafeteros' los guiaban los capos Pablo Escobar, Carlos Ladera, Gilbert Rodríguez Orejuela y Gonzales Rodríguez Gacha. La formación generó cientos de críticas en redes sociales y obligó a que la publicación se excusara. "Siempre hemos querido tratar al país con cariño y respeto", escribió en Termitero, donde recordó el especial de Brasil-2014 en el que la nómina colombiana estaba formada por personajes de las novelas de Gabriel García Márquez.

Toro celeste

Como si fuera una epidemia, la fiebre mundialista se extiende en Uruguay, que se sigue tiñendo de celeste, y ahora el toro símbolo de la norteña Paso de los Toros amaneció pintado con los colores de la selección. "Se trata de una transformación provisoria mientras dure la actuación celeste en el Mundial", aclaran las autoridades de esta localidad, ubicada a 260 km al norte de Montevideo. El fanatismo y la pasión de los uruguayos por el fútbol y en particular por la selección que participa en el Mundial de Rusia llevó también a que en Montevideo una réplica de "El David" de Miguel Angel fuera ataviada con el uniforme del combinado.

Las paredes oyen

Atención a teléfonos y ordenadores durante la estancia en Rusia por el Mundial: un alto responsable de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, William Evanina, alertó sobre la posibilidad de que los 'gadgets' electrónicos puedan ser objetivo de los ciberespías al servicio del Kremlin. Por ello pidió a las personas que viajen a Rusia que tengan en cuenta la información que comparten. Entre las precauciones aconsejables señaló la de retirar la batería del aparato cuando no se utilice.

Nueve décadas

Theuley-lès-Lavoncourt, en el este de Francia y cerca de la frontera con Suiza y Alemania, es conocido en el mundo del fútbol por el nacimiento allí de Jules Rimet, el considerado inventor del Mundial de fútbol. El miércoles, la localidad desveló una placa en el memorial a su hijo más ilustre, en el que se conmemoraban "los 90 años de la creación del Mundial de fútbol por Jules Rimet y los 20 años de la victoria de Francia en la competición".

Exceso de equipaje

En su primera participación mundialista, Panamá no ha dejado nada al azar y ha trasladado a Rusia un contenedor con 8.000 kilos de material, tanto deportivo como comida (arroz, frijoles, etc), además de dos cocineros, aunque a diferencia de los uruguayos, por ejemplo, no han llevado nada 'raro' por lo que hayan tenido que pedir permisos especiales a las autoridades rusas, precisó el responsable de la logística de la Sele Eduardo Vaccaro, quien estimó el coste del envío del contenedor en entre 25.000 a 30.000 dólares.

El sello de Robert

Durante el Mundial será posible enviar cartas desde Polonia con la cara de Robert Lewandowski en un sello, presentado este jueves coincidiendo con la apertura del Mundial. Con ello el servicio de Correos polaco rinde homenaje a la gran estrella nacional, con cinco millones de ejemplares, con la imagen del jugador del Bayern de Múnich y la inscripción RL9 (Robert Lewandowski, número 9). El valor: 6 zlotys (1,4 euros).