Dybala y Lo Celso, solución de emergencia para Argentina

Argentina no puede permitirse otro tropiezo ante Croacia el jueves. Tras empatar 1-1 frente a Islandia en su debut en Rusia-2018, la Albiceleste perdió su red de seguridad. Sin un juego convincente ni una estructura clara, Jorge Sampaoli tendrá que recurrir al banco como solución de emergencia. Y allí encontrará respuestas diferenciales como Paulo Dybala o Giovani Lo Celso.

La apuesta por Eduardo Salvio como carrilero diestro y por Lucas Biglia como acompañante de Javier Mascherano naufragó. Las respuestas, con Éver Banega entrando tras el descanso, tampoco solucionaron nada.

El centrocampista del Sevilla, con molestias en un gemelo durante parte de la concentración, no pudo dotar de creatividad a una medular eminentemente destructiva y Argentina se atascó una y otra vez en sus intentos por derribar el muro islandés.

El equipo necesitaba "a (Cristian) Pavón un rato antes, a (Paulo) Dybala en vez de Banega y a (Federico) Fazio para cabecear", escribió el exentrenador de Boca Juniors y Vélez Sarsfield Carlos Bianchi en el diario Clarín.

"Yo no le echo la culpa a los jugadores. Yo sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Argentina hoy no hizo una sobreposición cuando tenía la pelota un jugador que venía por la línea. Por eso creo que no hay trabajo. Se vio hoy, se terminó el verso", señaló por su parte Diego Maradona.

Sampaoli dio entrada a Pavón por Ángel Di María y probó con dos delanteros en los últimos compases al apostar por Gonzalo Higuaín junto a Sergio Agüero. A falta de creatividad, contundencia. Tampoco funcionó.

Croacia, antípoda de Islandia

Frente a Croacia, será otra historia. El DT albiceleste sabe del estilo ofensivo de los europeos, con Luka Modric e Ivan Rakitic como estandartes del equipo. Los centrocampistas de Real Madrid y Barcelona respectivamente son los encargados de manejar la batuta de su escuadra, con Mario Mandzukic como punta de lanza.

Islandia se encerró con hasta 10 futbolistas por detrás del balón. Croacia saldrá a proponer. Ante ello, Sampaoli optará por devolver a Gabriel Mercado al lateral derecho para frenar las acometidas rivales por esa banda.

"Lo de Salvio de '4' era una posibilidad que nos daba el partido porque necesitábamos un lateral que fuera profundo", explicó en conferencia de prensa sobre su decisión.

En el centro del campo, Giovani Lo Celso, quien apuntaba a titular antes del campeonato, podría recuperar su lugar al lado de Mascherano. También Banega podría formar de inicio e incluso Maximiliano Meza estaría dispuesto a retrasar su posición.

Con Lionel Messi como el único indiscutible, y Sergio Agüero habiéndose ganado su lugar en el once con una magistral maniobra que adelantó a Argentina frente a Islandia, Sampaoli estaría pensando en Dybala y Pavón de inicio por Di María o Meza.

"Sampaoli lo ve (a Dybala) únicamente como sustituto de Messi", susurraba parte de la prensa argentina el sábado.

El DT intentará hacer convivir a los dos porque el atacante de la Juventus es el más capacitado para conectar con el astro del Barcelona, que necesita toda la ayuda a su disposición para tratar de levantar un título que se le escapa a su país desde México-1986.