"La Foca", el terror del Oriental

Como sus reflejos eficaces son cosa del pasado, ahora “La Foca”, con sus mañas de “viejo zorro”, se ha convertido en el autor intelectual de grandes robos nocturnos en el principal centro de compras del país.



Este delincuente, también apodado “El Lobo”, es recordado como un ladrón que años atrás recurría a métodos violentos para lograr sus propósitos. Ahora es más “refinado”, porque en algunos de sus últimos robos, previamente, hizo creer a sus víctimas que se había regenerado y era un hombre de bien.





Un ladrón violento

El teniente Manuel Reyes, con nueve años de servicio en la Estación Cuatro de Policía, asegura que “La Foca” es uno de los delincuentes más peligrosos que ha pululado por ese centro de compras.



“La Foca desde joven se dedica a robar en el Mercado Oriental y lo único que ha hecho con el pasar de los años es refinarse (perfeccionarse)”, comentó el teniente Reyes.



El oficial recuerda a este delincuente como un sujeto violento que “tenía como principal característica que realizaba sus robos los fines de semana, porque sabe que los días sábado y domingo sólo queda de turno la mitad del personal”.



En esos años, “La Foca”, cada vez que había operativo, era llevado preso por interés policial, recordó el teniente Manuel Reyes. Extrañamente, para sorpresa de las autoridades policiales “La Foca” dejó de ser mencionado en los robos que todos los días acontecen en el Mercado Oriental.





Como vigilante

Mayor fue el asombro del teniente Reyes cuando se encontró a “La Foca” haciendo las veces de vigilante de calle en el Mercado Oriental.



Cuenta el entrevistado que “La Foca” le dijo que se había regenerado y por eso comerciantes de origen árabe y chino lo habían contratado para cuidar sus negocios durante la noche.



Los extranjeros mencionados por “La Foca” son dueños de las principales tiendas que se localizan de donde fue el Cine Jardín hacia el oeste y de la tienda “La Casa de los Encajes” hacia el sur y luego al oeste.



La aparición de “El Lobo” puso en alerta a las autoridades policiales, quienes al revisar sus archivos se percataron de que éste no estaba autorizado para ejercer esa labor, por sus antecedentes delictivos.



“En esto fallaron los dueños de los negocios porque lo contrataron sin pedirle récord de policía y la licencia para trabajar como vigilante”, comentó el teniente Reyes.



El haberse “enganchado” como vigilante de calle le sirvió a “La Foca” para recopilar valiosa información sobre cada una de las grandes tiendas que están en el sitio antes mencionado y hasta de los pequeños tramos.



Fue así que una vez teniendo los datos requeridos “El Lobo” se convirtió en uno de los principales cabecillas de la banda de “El Sucio”, que tiene como reducto el barrio Los Ángeles, que colinda con el Mercado Oriental.



Para comerciantes como Lucas Centeno, una de las víctimas de “La Foca”, esta banda está integrada por decenas de ladrones con capacidad para robar de forma simultánea en el Mercado Oriental.



“Es tan grande la banda que jefea “La Foca” que tienen la capacidad para cercar el sitio donde van a robar”, comentó otro de los perjudicados.



Para el teniente Manuel Reyes, la fama de “La Foca” sólo se compara con la trayectoria de “El Chino Hurtado”, otro famoso delincuente del Mercado Oriental, quien actualmente paga una condena de varios años en la cárcel Modelo de Tipitapa.





Botín millonario

Según varios comerciantes que llegaron la mañana del miércoles a la Estación Cuatro de Policía, después de conocer de la captura de “La Foca”, lo robado por éste durante los últimos años podría superar el medio millón de córdobas.



Sólo en una de las tiendas de un árabe se robo más de 200 mil córdobas en dos robos y sumas similares se llevó de otros almacenes.



El comerciante árabe Mazen Mohared Abu Alí confirmó que hace poco más de un año “La Foca” con otros sujetos se introdujo a uno de sus negocios por el techo y se llevó 10 mil córdobas en efectivo y 90 mil córdobas en mercadería.



La segunda vez en que el comerciante extranjero fue víctima de este maleante fue el pasado 25 febrero. Esta vez, los secuaces de “El Lobo” no rompieron el techo y tampoco forzaron puertas, sino que desenllavaron los candados”, explicó el hombre de negocios.



“Nos enteramos de que habían robado porque los candados están enumerados y al abrir por la mañana, los muchachos (trabajadores) se percataron de que los candados no estaban en el lugar correspondiente”, narró Abu Alí.



El comerciante de origen árabe se quejó por el poco interés que asegura le pusieron las autoridades policiales de la Estación Cuatro por esclarecer el primer robo del que fue víctima.



“Muchas veces los medios de comunicación son más activos en las investigaciones que la misma Policía”, subrayó Abu Alí, sin ocultar su inconformidad por el aparente “tortuguismo” policial.



De la voracidad de “La Foca” y sus compinches no se han salvado ni los pequeños comerciantes a quienes les ha robado en sus modestos tramos la mercadería.





Ni quemándole el pico

A José Álvarez Lovo, alias “La Foca”, le sucede igual que a las gallinas que comen huevo, que ni quemándole el pico dejan de hacerlo. “El Lobo”, como suele suceder con todos los delincuentes del mundo, no sólo ha conocido la soledad de la cárcel, sino que también ha estado en el deprimente ambiente de un hospital.



Esto porque al menos en dos ocasiones ha sido baleado por comerciantes, quienes lo han atrapado robándoles. Este personaje luce como “trofeo” una gran herida que le surca su voluminoso abdomen, la cual muestra a los periodistas y policías en un intento por hacerles creer que por esa cicatriz en forma de “zipper”, él no tiene nada que ver con las múltiples fechorías de las que es acusado.



Además de la cicatriz antes mencionada, “La Foca” muestra señas de dos impactos de bala en las extremidades inferiores, los que dice haber recibido por “equivocación”.



Según “La Foca”, la herida de bala que le dejó con la vísceras expuestas hace varios años “fue porque un policía estaba bolo y se le fue un tiro”. Esta versión casi de inmediato fue desmentida por los comerciantes del Mercado Oriental, quienes aseguran que “El Lobo” fue herido por el dueño de un almacén cuando lo descubrió robándole en una bodega.



Después de conocerse de la captura de este famoso ladrón, en cuestión de minutos decenas de comerciantes se aglomeraron en la entrada de la Estación Cuatro de Policía.



En la Dirección de Auxilio Judicial de la IV Sección de Policía, sólo en las primeras horas que transcurrieron luego de la captura de “La Foca”, se acumularon seis denuncias en su contra, pero en total se recibieron 10.