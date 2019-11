Dos muertes violentas

En defensa de su vástago perdió la vida el ciudadano José Ángel Campos, de 49 años, quien fue apuñalado por unos delincuentes en el municipio de Tipitapa.



José Ángel iba en compañía de su hijo, José Ángel, de 18 años, cuando fueron interceptados por la pandilla de “Los Malditos”.



El muchacho relató que a eso de las once de la noche se movilizaban por el instituto “Salomón Ibarra” y fueron agredidos por los antisociales.



“Veníamos de comprar alimentos para la casa cuando unos doce tipos nos intentaron robar las cosas, uno de ellos me tiró una pedrada y mi papá se puso a luchar con ellos”, dijo Campos.



La familia confirmó que ya se encuentran detenidos dos sujetos por este homicidio, a quienes sólo los conocen por apodo.



“Sabemos que ya capturaron a Kevin y otro sujeto más. Son delincuentes de la zona, entre ellos están “El Trompo”, “El Chino” y “El Calzón”, declaró José Ángel Campos.





Muere por una estocada

De la lucha contra los antisociales José Ángel resultó con una estocada en el corazón, lo que le provocó la muerte.



“Cuando hirieron a mi papá comencé a pedir auxilio y dos jóvenes me ayudaron, lo trasladamos al hospital de Tipitapa, pero ya era demasiado tarde”, relató su hijo.



José Ángel comentó que los tipos que los atacaron tienen un rosario de delitos en la delegación de Policía y son el azote de Tipitapa.





El señor campos era vendedor y deja en orfandad a ochos hijos, tres menores de edad. La familia doliente pide que se haga justicia y se logre capturar a los asesinos de su pariente. El infortunado vivía del taller Medina dos cuadras arriba, media al sur, en el municipio de Tipitapa.





Herida mortal en la yugular

Lo que pretendía ser una noche de tragos junto a los amigos terminó en tragedia para Santos Salomón Aguirre, de 30 años, quien pereció a causa de una herida en la yugular.



Santos Salomón se encontraba en compañía de Erick Manuel Aguirre y de dos compañeras de trabajo, con quienes disfrutaba de unos tragos en el bar “La Penca”, ubicado de los semáforos de la antigua Pepsi, 75 varas al sur, hasta donde llegó un sujeto y comenzó a discutir con él.



Los amigos de Santos Salomón los separaron para evitar que se armara un escándalo en el bar, pero, según investigaciones del Distrito Cuatro de Policía, parece ser que el difunto y su agresor se conocían.



Minutos más tarde Santos Salomón y sus amigos decidieron abandonar el bar, pero cuando se subió al taxi su atacante lo siguió y lo golpeó en el vehículo.



Al parecer por el grado deembriaguez en que se encontraba intentó defenderse con la faja, pero resbaló, lo que fue aprovechado por su atacante, el que le propinó dos heridas con arma blanca.



Las versiones de los testigos indican que una de las heridas fue en la yugular, lo que le provocó un sangrado masivo.



El joven fue trasladado de inmediato a la Policlínica Metrópolis Oriental, pero expiró minutos más tarde en el centro asistencial.



Efectivos del Distrito Cuatro andan tras la pista del autor del hecho, quien llega con bastante frecuencia al bar “La Penca”.



Santos Salomón Aguirre vivía del Instituto Pedagógico La Salle, dos cuadras arriba, una y media al norte. El hecho ocurrió a las diez de la noche del sábado.