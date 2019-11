Policía incauta 444 bombas artesanales

EL VIEJO, CHINANDEGA



Efectivos policiales acantonados en este municipio incautaron 444 bombas artesanales que eran trasladadas por uno o varios sujetos a bordo de un autobús de transporte colectivo que cubre la ruta El Viejo-Jiquilillo.



El subcomisionado Francisco Ruiz Castro, jefe de la Policía de El Viejo, confirmó a EL NUEVO DIARIO que los explosivos estaban en dos sacos en el interior del automotor, cuyas placas no fueron reveladas. Asimismo, los agentes no dieron a conocer el nombre del conductor.



“Hasta el momento no tenemos detenidos, pero investigamos en los alrededores de los balnearios de Jiquilillo y Aserradores, para determinar la identidad de las personas que comercializarían las bombas artesanales en esos lugares”, expresó el oficial.



El jefe policial aseguró con certeza que los comerciantes de los explosivos caseros son originarios de la ciudad de León, donde investigarán los talleres.



Ruiz Castro manifestó que el 18 de diciembre de 2007 en las cercanías del río Acome, de Chinandega, capturaron a siete hombres originarios de la ciudad metropolitana y a uno de Chinandega, los cuales tenían listas 745 bombas artesanales para comercializarlas, con ayuda de un taxista de esta ciudad, en las costas de Corinto y El Viejo.



“Son comerciantes de explosivos que abastecen por encargo a pescadores sin importarles el peligro que provocan a la fauna marina y a su propia integridad física, porque las bombas pueden cercenar brazos y dejar ciego a quienes las manipulan”, afirmó el subcomisionado Ruiz.



Agregó que a petición del Ministerio Público completaron las diligencias y acusarán en el juzgado correspondiente a dos ciudadanos originarios de León y a un taxista de Chinandega que trasladaban recientemente cientos de bombas artesanales hacia el sector de Aserradores.