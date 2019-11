Irresponsable conductor enluta a una familia chinandegana

La muerte sorprendió a una familia chinandegana que viajaba en el kilómetro 21 de la carretera nueva a León. María Auxiliadora Guido fue la victima fatal en el choque entre el vehículo Hyundai placas CH-00075 conducido por Marvin Castro Guido, y la camioneta Hilux M-021635 manejada por Raúl Gutiérrez Guerrero, de 29 años.



Al parecer, Gutiérrez Guerrero se durmió al volante e invadió el carril donde viajaba la familia Castro Guido.



Marvin Castro relató que vio cuando la camioneta Hillux se salió del carril, por lo que decidió reducir la velocidad y evitar el impacto, pero el exceso de velocidad en que conducía Raúl Gutiérrez no lo permitió.



Intentó cruzar al otro carril pero la camioneta impactó al lado derecho del vehículo, donde viajaba su mamá, María Auxiliadora, como copiloto. En el asiento trasero viajaban su papá Orlando Castro, su hermana Ligia Castro y su sobrino Eduardo Mexicano Castro, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital “Lenín Fonseca”.





Conductor no habla

La Policía del municipio de Mateare detuvo al conductor de la camioneta Hillux, pero éste no decía una sola palabra de lo sucedido.



Según testigos que auxiliaron a las víctimas, Raúl Gutiérrez conducía bajo los efectos del alcohol.



Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron para atender a los lesionados, pero doña María Auxiliadora ya estaba muerta, pues su cuerpo estaba prensado contra la chatarra del vehículo.



El cadáver de la señora fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para luego ser sepultado en Chinandega.



La familia se encontraba totalmente conmocionada, y lo menos que deseaban era brindar declaraciones a los medios que dieron cobertura a este lamentable suceso.



Este hecho ocurrió a las once y media de la mañana en el kilómetro 21 de la carretera nueva a León.