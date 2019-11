Enjuician a falso sacerdote

Porque supuestamente estafó a doña Miriam del Socorro Benítez haciéndose pasar por un seminarista, está siendo enjuiciado en el Juzgado Séptimo Local Penal, José Dolores Avendaño, de 28 años.



La Policía le ocupó al falso aspirante a sacerdote un pantalón y una camisa negra, como las que usan los sacerdotes, una estola con la leyenda “Ave María Purísima”, un rosario rojo, una botella de agua bendita con la imagen de la virgen y un libro para concelebrar misas.



Según la acusación que la fiscal Karla Santamaría presentó ante el juez Henry Morales, el pasado tres de marzo doña Miriam Benítez, de 51 años, estaba en su casa de habitación ubicada de la Gasolinera “El Cortijo”, cuadra y media al este, en Monseñor Lezcano, cuando llegó el falso seminarista.



El escrito acusatorio explica que el acusado le dijo a doña Miriam que el jueves se iba a consagrar como sacerdote, por lo que tenía que orar por los enfermos de casa en casa.



Para ganarse la confianza de la mujer, el acusado supuestamente dijo que conocía al padre de la Iglesia San Miguel Arcángel, del reparto Las Brisas, y al director del seminario.



Rezos y más rezos por dinero

Luego el acusado habría dicho que su madre estaba enferma en Jinotega y que necesitaba dinero, por lo que doña Miriam le entregó 40 dólares.



Pero aparentemente el acusado quería más dinero y se puso a rezar por espacio de una hora para luego pedirle a la víctima cien pesos más para el pasaje.



El Diablo o Dios escucharon los rezos del acusado, porque la víctima no le entregó cien córdobas, sino diez dólares.



José Dolores le prometió a su benefactora que regresaría el cinco de marzo a presentarle a su madre, pero para su infortunio, doña Miriam se dio cuenta del engaño y lo denunció ante la Policía.



Pese a los alegatos de la abogada Flor de María Páramo, quien señaló que la acusación no era clara ni precisa en cuanto a la fecha y el número de víctimas, el juez Henry Morales admitió la causa, programó la audiencia inicial del juicio para el 25 de marzo y giró la orden de libertad para el imputado para decretarle la presentación periódica con custodia una vez a la semana.



El representante del Seminario Interdiocesano “Nuestra Señora de Fátima”, presbítero Guillermo Berríos, figura como ofendido dentro del proceso porque la Fiscalía no sólo acusó la estafa, sino también el uso indebido de las vestimentas eclesiásticas.