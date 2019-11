Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

“Navajeado” por razones desconocidas

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

En una unidad del transporte selectivo llegó a la emergencia del Hospital Asunción, Elvis Erlin Duarte González, de 36 años, con una estocada a la altura del tórax, la que le asestó un sujeto desconocido que lo interceptó en una calle del barrio Padre Miguel, de Juigalpa. De acuerdo con la denuncia interpuesta en la Policía de Juigalpa, la víctima caminaba tranquilamente y al paso le salió el desconocido, con quien entabló una discusión por razones no detalladas en el documento policial. La discusión elevó el tono de palabras entre los protagonistas, y en un descuido de Duarte González el autor de estas lesiones sacó una filosa navaja y se la clavó en el tórax. El desconocido se dio a la fuga y el herido, con la ayuda de los vecinos del lugar, se trasladó al Hospital Asunción, donde recibió la atención médica requerida. Al centro asistencial se hizo presente un oficial de Auxilio Judicial, quien tomó la denuncia a Elvis Erlin Duarte González, que se recupera de forma satisfactoria. Aunque el denunciante no logró identificar a su agresor, los patrulleros recorrieron la zona, pero no detuvieron a ningún sospecho.



“Se acabaron los asaltos en caminos rurales”

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Como un logro valora el jefe del Quinto Comando Militar del Ejército de Nicaragua el hecho de haber llevado a su mínima expresión el asalto armado en los caminos rurales y comarcas del territorio asignado. El coronel Ronaldo Velásquez Benavides señaló que cuando tomó posesión de la Quinta Comandancia Militar los asaltos de bandas de armados y encapuchados estaban a la orden del día, pero la intensificación del trabajo y el mayor patrullaje de las tropas les ha permitido eliminar estos focos delincuenciales. Otro delito que ha disminuido es el secuestro a productores seguido de extorsión con un rescate de grandes sumas de dinero. Aunque señaló que aún se sigue dando la extorsión, pero de manera silenciosa. El jefe de Ejército destacó que la inteligencia militar ha conocido de casos sobre extorsión a productores para dejarlos pasar a sus propiedades y no hacerles daños, pero éstos no denuncian por temor a represalias con ellos y sus familias. Con respecto al trabajo que se realizará en un año electoral señaló que ya tienen una gran experiencia en cobertura de elecciones y una vez que el Consejo Supremo Electoral pida la custodia el Ejército está listo para este trabajo. El jefe militar agrega que todavía no ha recibido notificación de un posible cambio a pesar de que el reglamento militar establece tres años para ocupar un cargo de jefatura y después de ser removido, pero destacó que se siente satisfecho del apoyo que ha tenido de la sociedad civil y policial en el trabajo de seguridad en el campo del territorio que le corresponde a la quinta comandancia, y espera estar un poco más en esta región.



“Barren” vivienda

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Sujetos desconocidos penetraron a la vivienda de Marvin Duarte Leiva, ubicada del Colegio Fuente de Vida, tres cuadras al oeste y una al norte, y sustrajeron 17 mil 920 córdobas en electrodomésticos, prendas de oro, ropa y dinero en efectivo. Los antisociales aprovecharon la soledad del inmueble y penetraron a su interior tras arrancar una hoja de zinc del techo. Una vez estando en la intimidad del hogar de don Marvin, los cacos cargaron con un equipo de sonido LG, dos pulseras de oro, tres anillos, tres relojes, 42 discos, 38 películas, cinco vestidos, tres pantalones y otros objetos que el afectado no detalló en su denuncia. Con el hermoso botín, los delincuentes abandonaron el lugar sin generar la mínima sospecha para que los vecinos de Duarte Leiva no los delataran. El perjudicado, al constatar el robo del cual había sido víctima, se trasladó a la Estación de Policía de Juigalpa, donde interpuso formal denuncia, la que obligó a los investigadores de Auxilio Judicial a trasladarse a la escena del robo. En el lugar los uniformados realizaron la inspección correspondiente y entrevistaron a tres personas, pero no lograron reunir los elementos suficientes que les permitieran localizar a los presuntos autores de este robo con fuerza.