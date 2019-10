Dos muertos por accidente y suicidio

Dos personas perdieron la vida durante el fin de semana en este departamento, mientras otra ingresó en estado delicado al Hospital Regional “César Amador Molina”, de esta ciudad, después de haber ingerido sustancias tóxicas.

Un accidente de tránsito se registró en el sector de Fuente Pura, sobre la carretera a Jinotega, y dejó como resultado una persona muerta y otra lesionada, cuando el vehículo en el que ambas se movilizaban chocó contra un bus con placa de León, que realizaba un viaje expreso a San Rafael del Norte, departamento de Jinotega.

Janior Bernardo Vanegas Ríos, originario del kilómetro 14 de la Carretera Norte , en Managua, fue la víctima fatal de este accidente. Se dirigía hacia Jinotega en el camión Kia, blanco, placa M 96873, propiedad de Jardines Rodríguez.

Al llegar al sector de Fuente Pura, Vanegas Ríos no pudo controlar el automotor en la curva y chocó de frente contra el bus placa LE O437, propiedad de la señora Carla Francis Chamorro y conducido por Juan Francisco López Ríos.

Cabina desbaratada

Como resultado del impacto, la cabina del camión quedó desbaratada y Janior Bernabé quedó prensado entre la carrocería, por lo que bomberos y miembros de la Cruz Roja demoraron más de una hora para poder sacar el cadáver, mientras el acompañante de Janior Bernardo, Omar García, de 20 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

La Policía , por su parte, aseguró que de los ocupantes del bus no hubo ningún lesionado ni detenido, porque se comprobó que la responsabilidad en el choque la tuvo el conductor del camión blanco.

Asimismo, la Policía informó del deceso de un ciudadano que se dedicaba alegremente a consumir licor, y que al llegar a su casa vio una botella, por lo que pensando que se trataba de su bebida favorita, se la “empinó”, en un trago mortal que resultó ser del pesticida Gramoxone. Murió a los pocos minutos de tomar el agroquímico, sin dar tiempo a sus familiares de buscar atención médica.

Victorino Torres Soza, de 50 años, habitaba en la comarca Cuajiniquil, municipio de Terrabona, y según investigaciones realizadas por la Policía , andaba celebrando sin parar y con deseos de consumir más alcohol.

Quinceañera intoxicada

Alguien que corrió con mejor suerte, al ser salvada por los médicos, es la joven Esmilda Martínez Martínez, de 15 años, quien ingresó en estado delicado al Hospital “César Amador Molina”, después de haber ingerido sustancias tóxicas hasta el momento no identificadas.

Los médicos y enfermeras que atendieron a la paciente aseguraron que ésta se encuentra en Sala de Medicina debido a que su estado es delicado y aún no han dado con la sustancia tóxica que tomó, por lo que le tienen que realizar un lavado para salvarle la vida. Hasta el momento se desconocen los motivos que tuvo la jovencita para intentar quitarse la vida. Esmilda es originaria de la comarca San Andrés, municipio de San Isidro.