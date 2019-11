Litigio y demencia en una familia

Aunque doña María Dominga Carrión, de 64 años, nunca esperó ser “caldo de escándalo” entre sus vecinos, en el barrio Cuba, irónicamente lo es, ya que denunció a su hija y a su nieta, quienes son cocineras de la Policía, porque supuestamente la “están volviendo loca” por una casa



Los múltiples problemas del hogar pueden alterar la salud mental de una persona, pero en el caso de María Dominga Carrión “la receta” para volverse loca parece ser ésta: junte en una misma casa a los hijos que tuvo de su primer matrimonio con los de su segunda unión y luego espere a ver qué pasa.



Y no pasó mucho tiempo para que la mujer de 64 años observara los resultados de la receta, lo que la llevó a denunciar en la Estación Dos y en Asuntos Internos de la Policía a su hija, a su nieta, Alejandra López Carrión, y a sus nietos, Carlos Alberto López Carrión y Erlin López Carrión, por la supuesta coautoría de lesiones sicológicas.



Según la denuncia que el abogado Sergio Morales Masís presentó por escrito a este rotativo, presuntamente los denunciados quieren despojar a su cliente de la propiedad en la que vive desde 1982, la cual está ubicada en el barrio Cuba, de Carnisa media cuadra arriba.



En el “terreno de la discordia”, aparte de doña María Dominga, también viven su marido, Pedro Pablo Rodríguez, sus hijas, Rosario del Carmen y Jennys Azucena, de apellidos Rodríguez Carrión, y su nieta, Miladys Sequeira Carrión.



Sergio Morales Masís explicó que su cliente y su marido son dueños legítimos de la casa de 180 metros cuadrados, desde que el Estado, por medio del Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos, Minvah, se las adjudicó porque no tenían dónde vivir a raíz de que el huracán “Juana” los damnificó.



¿Por qué me quieren despojar?

Pero no fue sino hasta 1991 que el Estado, por medio de la Oficina de Ordenamiento Territorial, legitima la posesión de la vivienda entregándole a Dominga Carrión y a Pedro Pablo Martínez la solvencia de revisión, al amparo de la famosa y cuestionada Ley 86.



El 24 de octubre de 2001, Herty Lewites, en representación del gobierno municipal, le entregó a doña María Dominga y a su marido el certificado de derecho de títulos y reconocimiento de la posesión, por lo que la quejosa no se explica por qué sus hijos la quieren despojar.



Según la denuncia, Sandra del Rosario Carrión llegó a la casa de su madre con sus hijos, porque estaba enferma y no podía estar viajando diario a Nagarote, donde antes vivía.



En vez de permanecer unidos porque vivían bajo el mismo techo, se fueron alejando más y más, e incluso, entre julio y agosto de 2006, doña María Dominga denunció que los papeles de su propiedad “desaparecieron” y no fue sino hasta mayo de 2007, previa amenaza de denuncia por robo con fuerza, que los pudo recuperar.



La “bomba”



Todo esto terminó por resquebrajar aún más las relaciones madre-hija, por lo que en 2007 doña María Dominga le pidió a su hija, Sandra del Rosario, que abandonara el hogar, lo que hasta ahora no ha ocurrido.



Pero lo que está volviendo loca a la denunciante es que presuntamente su hija la amenazó con destruir la casa con una bomba antes de abandonarla, por lo que la denunció en la Estación Dos y la demandó por comodato precario en el Juzgado Segundo Civil de Distrito de Managua.



En la contestación de la demanda, Sandra del Rosario Carrión, quien se gana la vida como cocinera en la Policía, al igual que su hija, Alejandra López Carrión, dice que es su madre, doña María Dominga, que la está demandando gratuitamente, y que no pretende llegar a ningún acuerdo porque es ella quien la quiere despojar de su casa.



“A mí es a quien están matando sicológicamente y hasta le puedo demostrar con documentos que la casa no es de ella”, recalcó Carrión López, quien explicó que llegó al terreno en litis desde 1984, y desde hace 24 años ha estado en posesión del mismo.



Para probar su dicho, la mujer policía mostró una carta fechada el primero de febrero de 1996, donde el viceministro de la propiedad, Leopoldo López, invita a Ceferino López, padre de Sandra del Rosario, a pasar por la Oficina de Titulación Urbana del Ministerio de Finanzas retirando su solvencia de revisión para acreditar que la adquisición del lote que ahora está en disputa, cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 86.



Carrión López dice que no entiende por qué su madre reclama una propiedad “que no sale a su nombre”, pero tampoco ella aparece como beneficiaria, sin embargo, dilucidó esa contradicción apuntando que su nombre está dentro del núcleo familiar beneficiado con el lote de terreno.



Dos solvencias para un mismo terreno

Cómo y por qué hay dos solvencias para el mismo terreno en disputa es el gran misterio que se tendrá que dilucidar en el juzgado, pero lo que sí está claro es que ése es el origen del problema entre madre e hija.



Sandra del Rosario tampoco comprende por qué la quieren sacar de la casa, porque aunque viven en el mismo lugar, todo está dividido. “Entonces ¿qué les estoy quitando?, ellas son las que me quieren sacar y me están volviendo loca”, apuntó la denunciada, quien señaló que tiene 18 años de trabajar en la institución policial sin quejas y con buen comportamiento, y que son sus denunciantes las que le hacen la vida imposible a ella y a sus hijos.



Finalmente, Sandra del Rosario dijo que “si la ley es justa, que hagan lo que quieran hacer”, porque al igual que su madre, ella tiene papeles de la propiedad.



(Con la colaboración de Ernesto García).





Denuncias y amenazas de ambos lados

A raíz de la querella, en la casa de la familia López Carrión ha habido pleitos, amenazas y denuncias de uno y otro lado en la Comisaría de la Mujer de la Estación Dos, pero quien se llevó la peor parte fue Rosario Rodríguez Carrión, quien fue apresada en octubre de 2007 bajo el supuesto de que había amenazado de muerte a su hermanastra, Sandra del Rosario Carrión, con una pistola que la denunciada vendió en julio del mismo año.



Doña María Dominga interpuso queja contra su hija Sandra del Rosario en Asuntos Internos de la Policía, porque cuando llegó a la Estación Dos a buscar cómo liberar de la cárcel a Rosario Rodríguez, su otra hija, la habría obligado a transferirle los derechos posesorios de la mitad de la casa que está en disputa, supuestamente.



Todo esto llevó a la mujer de 64 años a un estado ansioso depresivo moderado que provocó que fuera internada de emergencia en la Unidad de Intervención de Crisis del Hospital Siquiátrico Nacional, donde permaneció recluida cinco días (del ocho al 13 de febrero de 2008).



La Dirección de Auxilio Judicial está investigando las denuncias y las quejas que se han derivado de este caso, e incluso, doña María Dominga Carrión ya fue valorada por el Instituto de Medicina Legal para determinar su estado psicológico, confirmó el fiscal Luden Montenegro.