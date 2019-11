Estupro con ribetes diplomáticos

Con rapidez inusitada, la Dirección de Auxilio Judicial capturó y puso a la orden de la juez suplente Octavo Penal de Audiencias, María Mercedes Rocha, a Carlos José Santamaría, de 43 años, porque con palabras de amor y mensajes de texto “le endulzó el oído” a una jovencita norteamericana de 16 años, hija de un alto funcionario de la Embajada USA, hasta conseguir que la menor le entregara su virginidad.



La audiencia preliminar del juicio que se le sigue a Santamaría por la autoría del delito de estupro, se celebró este viernes en el juzgado, a puerta cerrada y sin la presencia de un abogado defensor para el acusado, que quedó en prisión a la espera de la audiencia inicial programada para el 19 de marzo.



Según la denuncia que J.B.O. interpuso ante la Policía, él contrató a Santamaría el dos de octubre de 2006, para que, entre otras funciones, llevara y trajera a su hija del colegio, pero pese a que sabía que estaba casado con Ana Rosa Baltodano desde el 11 de diciembre de 1990, supuestamente en diciembre de 2006 empezó a cortejar a la jovencita aprovechándose de su ingenuidad, inmadurez y carencias afectivas.



Los cuentos de siempre

“Sos una niña linda, bella”, le decía el señalado a la menor en cada viaje en los que la cortejaba tomándole la mano y pidiéndole besos, pero supuestamente también la manipulaba diciéndole que aunque estaba casado, no tenía relaciones con su esposa.



Fue así que en marzo de 2007, tras varios meses de andar enamorando a la joven, consiguió que ésta lo aceptara como novio a escondidas, pero en julio de 2007 el papá de la menor y la madre de ésta, una señora de nacionalidad española, prescindieron de los servicios de Santamaría porque la niña ya tenía licencia de conducir.



Tal situación le cayó como anillo al dedo al supuesto “cuarentón enamorado e igualado”, porque siguió de novio de la hija de los diplomáticos y consiguió en noviembre de 2007, llevársela a la quinta de sus padres, en el barrio Los Alemanes, en el kilómetro 14 de Carretera Sur, donde la introdujo a un cuarto, la desnudó y manoseó, para finalmente decirle: “Si me querés, demostramelo”.



La menor, según la denuncia, le habría dicho que no estaba muy segura de dar ese paso, porque quería llegar virgen al matrimonio, y porque él era casado, pero Santamaría habría repetido que no tenía nada con su esposa, que estaba separado. “Vos sos la única mujer en mi vida, sos a quien amo y quiero”, habría agregado el acusado, para finalmente envolver a la jovencita que se entregó a él.



El 22 de febrero de 2008, la parejita sostuvo un nuevo encuentro sexual, pero esta vez la esposa de Santamaría lo denunció ante la madre de la jovencita, que tuvo que confesar todo.



Dos dictámenes, uno de Tuckler Urroz y otro de Edgar Salinas, confirman que hubo desgarro del himen, pero no hay ningún trastorno en la menor seducida, sin embargo, el forense dice que ella no tiene suficiente desarrollo emocional para consentir, de tal forma que es manipulable.