Encuentra a marido “tieso y helado“

EL RAMA

Tremenda sorpresa se llevó la señora Segunda Ruiz Aguilar, habitante del poblado de La Esperanza, a ocho kilómetros de El Rama, sobre la carretera hacia Managua, cuando fue a hablarle a su marido para que se levantara, y éste no le respondió. La mujer lo tocó y casi se desmaya cuando sintió que estaba tieso y helado.



Y es que Wilmer Padilla Mejía, de 36 años, consumió excesivamente licor el último día de su vida, hasta eso de las cuatro o cinco de la tarde, cuando sus amigos lo llevaron a su casa y lo acostaron en su cama. Pasó toda la noche y no se levantó, por lo que sus familiares pensaban que continuaba dormido.



Demora preocupó a familia

Como ya eran las ocho de la mañana y Padilla no se levantaba, su compañera de vida, Segunda Ruiz, le habló, y al no responderle lo tocó, para llevarse la amarga sorpresa de que estaba muerto.



De inmediato avisaron a delegación de la Policía Nacional de El Rama, y ésta movilizó una guardia operativa acompañada de un médico forense. El cuerpo fue revisado, y el especialista dictaminó que un infarto acompañado de intoxicación alcohólica fue lo que causó el deceso del hombre.



A la familia no le quedó más que resignarse y velarlo, para luego brindarle cristiana sepultura.