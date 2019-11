Ciclista perece arrollado por bus

CHINANDEGA

A bordo de su bicicleta, Luis Alexis Pérez, de 30 años, salió a las cuatro y media de la tarde del domingo último a visitar a su hermana, Carmen Liseth Pérez, a la finca El Paraíso, con tan mala suerte que al llegar frente al templo Piedra Angular, en la carretera Chinandega-El Guasaule, a la altura del Reparto Estela, fue embestido por el chofer de un autobús que se dio a la fuga.



Aparentemente, Pérez perdió el equilibrio y resbaló en el momento que pasaba el conductor del automotor a exceso de velocidad. La masa encefálica del chinandegano quedó esparcida en el pavimento.



Silvia Villegas, forense de Chinandega, dijo a EL NUEVO DIARIO que el infortunado resultó con múltiples fracturas en el cráneo, hombros, tórax y costillas.



El sargento Daniel Zamora, oficial de los Bomberos Voluntarios de esta ciudad, dijo que recibieron una llamada de un taxista por lo que acudieron al lugar, pero el ciclista ya no presentaba signos vitales.



Elmer David Galeano, habitante del Reparto Estela, relató a EL NUEVO DIARIO que el ciclista se precipitó y lamentablemente el chofer no pudo esquivarlo. “El chofer huyó… en una actitud inhumana no socorrió al pobre hombre”, dijo el testigo, mientras contemplaba el cadáver de Pérez.



Visiblemente consternada, Marina Pérez, madre de Luis Alexis, confirmó que su hijo salió a las cuatro de la tarde del domingo, rumbo a la casa de su hermana, pero el destino le jugó una mala pasada.



La víctima habitaba en el costado suroeste de la cancha “Silvio Vega”, en la Colonia “Roberto González”, de Chinandega, y se enrumbaba de cruzada por el trayecto de la comarca La Grecia hacia la finca El Paraíso.



Liseth Pérez aseguró que era visitada frecuentemente por su hermano, y a las cinco de la tarde se enteró de la muerte trágica. En tanto, Marina Pérez afirmó que es el cuarto hijo que pierde, pero los otros tres padecían de discapacidad.



Luis Alexis Pérez fue sepultado a las tres de la tarde del lunes, en el cementerio de Chinandega.



La subcomisionada Gloria Aguirre Quiñónez, jefe departamental de Tránsito, dijo que desconocen la identidad del conductor del bus que embistió a Pérez, por lo que investigan el homicidio culposo.





Cuatro heridos en carretera a Corinto

Asimismo, cuatro jóvenes originarios de El Viejo y Chinandega resultaron heridos, cuando el automóvil Chevrolet, placas CH-04762, rojo, en el que viajaban, impactó con la parte trasera de una camioneta sin placas, presuntamente propiedad de la Alcaldía de El Realejo, la cual estaba estacionada.



El percance ocurrió a la una y media de la madrugada del lunes, en el kilómetro 133 y medio de la carretera Chinandega-Corinto, cuando Josué Moisés Bustillo Picado, de 25 años, con aliento alcohólico, manejaba a exceso de velocidad hacia la vivienda de su padre, situada en el puerto de Corinto.



El chofer, quien resultó con trauma craneoencefálico y facial, fue remitido de emergencia al Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, de la capital. En el Hospital España, de Chinandega, se recupera Julio César Montenegro, de 23 años, quien resultó con golpes en la cara y fracturas en la pierna izquierda.



Montenegro, habitante del barrio El Rosario, de Chinandega, relató que procedían del poblado de El Viejo, pero de pronto se les ocurrió comprar tres cervezas y golosinas en una estación gasolinera de Chinandega, y se enrumbaron hacia Corinto, con tan mala suerte que impactaron contra el otro automotor,

Las otras dos pasajeras del automóvil, Eveling Urroz, de 21 años, y la adolescente de iniciales A.F.R, de 15 años, fueron atendidas en el Hospital España y dadas de alta la madrugada del lunes.