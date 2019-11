Asesinado mientras dormía

MATAGALPA

A consecuencia de dos machetazos en la cabeza perdió la vida el campesino Modesto Hernández, de 40 años, quien después de haber bebido licor se quedó dormido sobre una piedra y recostado en la pared de una vivienda del poblado de Rancho Grande.



Según la denuncia que interpuso la ciudadana Rosa Argentina Artola, de 27 años, esposa del finado, el afectado se quedó dormido frente a la casa de la ciudadana Amanda Torres, ubicada en la salida a la comarca El Comején, en el municipio de Rancho Grande.



Rosa Argentina aseguró que a los pocos minutos apareció Marvin Rizo Aguilar, de 31 años, con quien su compañero de vida tenía antiguas diferencias, por lo que al verlo dormido no perdió la oportunidad para asesinarlo a sangre fría, debido a que su víctima estaba ebria y no podía defenderse.



El criminal, sin pensarlo dos veces, sacó un filoso machete que llevaba colgado en la cintura y descargó los dos filazos mortales sobre Modesto, quien murió de forma instantánea.



Rizo Aguilar, al ver a su víctima tendida en un charco de sangre, trató de darse a la fuga, pero los vecinos dieron parte a la Policía, para que lo capturaran y que el crimen no quedara en la impunidad.



Una patrulla se movilizó hasta el lugar del crimen y sus miembros lograron poner tras las rejas a Rizo Aguilar, quien ya está a la orden del Misterio Público y pasará su primera Semana Santa encerrado.