¿16 balazos por encargo?

MASATEPE, MASAYA

Sin escrúpulos y a sangre fría, una persona aún no identificada dio muerte al señor Catalino Ticay Sánchez, de 45 años, la madrugada de ayer Martes Santo, en la hacienda propiedad de don Enrique Montenegro, ubicada exactamente de la comarca San José, del municipio de Masatepe, Masaya, cinco kilómetros al sur.



Según Pablo Ticay Sánchez, hermano de la víctima, él se enteró de lo

sucedido a eso de las cuatro y media de la mañana del mismo día, luego de que unos vecinos, cercanos al lugar de los hechos, le avisaran del estado en que habían encontrado a su pariente.



“En ese momento yo salí como loco a ver qué había pasado, pensé que sólo estaba herido. No quería creer que lo habían matado; pero cuando lo encontré me desvanecí del dolor y me cegué de furia, pues tenía incontables disparos en su cuerpo”, relató Ticay, mientras esperaba a sus demás familiares en la morgue del Hospital “Humberto Alvarado Vásquez”, de Masaya.



El médico forense del centro médico señaló que el fallecido ingresó al lugar con 16 impactos de bala, provenientes de una escopeta, de los cuales diez los recibió en la pierna izquierda, dos en la pierna derecha, uno en la parte izquierda del abdomen, uno en la ingle, otro en la rodilla izquierda y un último disparo en el costado derecho de su cuerpo.





“Pasada de cuentas”



Al parecer, según el familiar del occiso, todo indica que fue una “pasada de cuentas”, pues el autor del crimen no se llevó ninguna pertenencia de Catalino y tampoco del lugar donde éste trabajaba como vigilante.



No obstante, lo extraño de lo sucedido es que a Ticay Sánchez no se le conocían enemigos. Asimismo, sus vecinos lo describen como una persona pacífica y amable.



Por su parte, el subcomisionado Ramón Lewis, segundo jefe de la Policía de

Masaya, comentó a EL NUEVO DIARIO que el arma con que habían matado al afectado era la misma que éste usaba para cuidar la hacienda.



Cabe mencionar que la Policía de la localidad realizó peritaje en el sitio de los hechos y hasta ayer no tenía pistas del asesino de Ticay Sánchez.