50 horas de agonía para niño accidentado

Después de casi 50 horas de agonía exhaló el último suspiro en la Unidad de Cuidado Intensivos, UCI, del Hospital “Fernando Vélez Paiz”, el niño José Abraham Rojas, de 10 años.



El menor, que ingresó al hospital antes mencionado con la bóveda craneal explotada, la tarde del domingo, murió al anochecer del Martes Santo, confirmó su abuelita materna, Reyna Epifania López Jirón.



“Desde que el niño llegó al hospital los médicos fueron realistas en decir que él no tenía posibilidades de sobrevivir, porque sólo un milagro lo podía salvar”, relató doña Reyna.



El mortal golpe lo recibió el pequeño José Abraham Rojas al ser impactado por un taxi, cuando viajaba en la parte trasera de una motocicleta que era conducida por Harvin Salguera, vecino del niño, al ser colisionada por el vehículo conducido por el taxista Jorge Alberto Bonilla. Salguera todavía se recupera de las lesiones. La abuelita materna y madre de crianza de José Abraham Rojas, citando versiones de testigos, aseguró que su nieto, a consecuencia del brutal impacto, fue catapultado por encima de un vehículo que estaba estacionado delante de la motocicleta en que viajaba el menor.



Aunque el taxista Jorge Alberto Bonilla hasta ayer estaba detenido en la Estación Dos de Policía, es muy probable que éste quede libre en las próximas porque la familia doliente no está interesada en acusarlo y tampoco permitió que al niño le hicieran la autopsia correspondiente.



“Yo no lo acuso (a Jorge Alberto Bonilla). Si el joven va salir de la cárcel, pues que salga, porque teniéndolo preso no voy a resucitar a mi nieto”, dijo la señora López Jirón.



La abuelita materna de José Abraham Rojas agregó que es preferible que el taxista quede libre porque supuestamente éste padece de neumonía y su salud podría recaer, estando preso.



Al momento de su inesperada y violenta desaparición terrenal, el niño de 10 años cursaba el quinto grado en el Colegio “Modesto Armijo”. Era el cuarto de cinco hijos de Marielth de los Angeles Rojas .