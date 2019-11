Roban en agencia de gas

MASAYA



Más de ocho mil córdobas fue el monto robado el Martes Santo, en la agencia distribuidora Z-Gas; luego de que un sujeto desconocido amenazara, pistola en mano, al gerente del local, para que le entregara todo el dinero que tenían en caja.



Según César Augusto Rostrán Flores, administrador del lugar, el individuo, quien vestía camiseta negra y pantalán azul, entró de lo más tranquilo al local “y pidió le vendieran un tanque de gas, por lo que facturé la compra y me dispuse a darle el cambio, cuando de repente sólo vi que éste me apuntaba con un arma calibre 38”.



“El hombre, delgado, alto, moreno, pelo rizado y como de unos treinta años, en tono molesto me gritó que le diera todo y que no lo viese a la cara. Después tomó las ganancias de dos días, me encerró en un cuarto y se dio a la fuga”, manifestó el joven, quien minutos después salió en busca del malhechor, pero ya fue tarde.



Vecinos del lugar del robo aducen no haber observado nada extraño en las afueras del lugar, y menos haber visto algún vehículo parqueado, por lo que agentes policiales señalan que el autor de la fechoría pudo andar a pie.