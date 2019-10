“Empelucado” desistió de violar a víctima

Hombre ingresó totalmente disfrazado al inmueble donde se encontraba sola la adolescente, a quien ató, pero al final no penetró

Efectivos de la Policía buscan a un sujeto que intentó violar a una adolescente, para lo cual primero la amarró de pies y manos con una cuerda de nylon. No obstante, al final el abusador desistió por voluntad propia de penetrarla y se marchó.



Según la portavoz de la Policía en el departamento de Madriz, el hecho ocurrió en la finca San Antonio, de la comunidad Carbonal Arriba, jurisdicción del municipio madricense de Telpaneca.



En horas de la mañana llegó el maleante al inmueble donde habita la menor e intentó abusar sexualmente de ella, aprovechando que ésta se encontraba sola.



El maleante usaba máscara y una peluca, para evitar que la muchacha lo reconociera, por lo que la Policía se encuentra con dificultades para dar con su paradero.



No obstante, las autoridades se preguntan por qué el degenerado a última hora no consumó el delito sexual. Según la subcomisionada Dora Santeliz Casco, el caso fue tipificado como tentativa de violación.