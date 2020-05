¿Demente o frío asesino?

SANTA TERESA, CARAZO



Una orgía de sangre fue la que hizo el supuesto demente Marlon Guadamuz Conrado, de 48 años, la mañana de ayer martes, en el poblado de Santa Teresa, Carazo, matando a su anciano padre, Raúl Guadamuz Campos, de 89 años, e hiriendo de gravedad a su madre, Martha Rosa Conrado, de 73.



El hombre, que presuntamente padece de trastornos mentales desde hace 18 años, también hirió con un filoso machete a su hermano, Gonzalo Guadamuz, de 43 años, y acto seguido intentó suicidarse haciéndose varias heridas de gravedad.



A consecuencia de las graves lesiones autoprovocadas, el maniático, al igual que su madre, fueron operados de emergencia en el Hospital Santiago, de Jinotepe, Carazo, confirmó el doctor Hugo Espinoza, director de ese centro asistencial.





Odia a sus padres

Gonzalo Guadamuz, en su lecho de enfermo en el Hospital Santiago, reveló que su hermano siempre ha tenido un profundo odio para con sus progenitores. “Marlon siempre ha tenido un profundo odio por mis viejitos, principalmente por mi papá, a quien mató”, narró Gonzalo Guadamuz, sin poder evitar las lágrimas.



Gonzalo Guadamuz probablemete impidió que el presunto trastornado mental también matara a su anciana madre, al enfrentarlo con otro machete. Al hermano de Marlon González no le sorprende el actuar sanguinario de éste, porque supuestamente Marlon, semanas atrás, amenazó con “hacer correr la sangre” en su familia.



“Aquí voy a volar cabezas. Aquí va a correr la sangre”, amenazó meses atrás el demente”, promesa que ayer cumplió en las primeras horas de la mañana. Esta no es la primera vez que Marlon Guadamuz provoca desgracias entre sus parientes, porque hace dos años también hirió en el cuello a una hermana y despareció de la casa cinco días.





Controversia con la Policía

Gonzalo Guadamuz y otros miembros de su familia acusaron a las autoridades policiales de Santa Teresa, Carazo, de negligentes, porque supuestamente no atendieron los llamados que le hicieron para que les ayudaran a contener al enfurecido hombre.



“Yo corrí a la Policía a decirles que mi hermano había macheteado a mi padre, pero me dijeron que no podían tomar la denuncia porque no había llegado la jefa”, aseguró Gonzalo Guadamuz. Ante el señalamiento de la familia Guadamuz-Conrado, la jefa policial de Santa Teresa, Francis Martínez Rivas, dijo que ocho policias acantonados en ese comando corrieron en auxilio de la persona que denunció lo sucedido.



La casa de la familia Guadamuz–Conrado está a 25 metros del comando policial de Santa Teresa, Carazo. La subcomisionada Martínez explicó que en el caso del parricida, éste será remitido al Ministerio Público, para que sea acusado en los tribunales.



“Si él está loco o no lo decidirán los forenses, que lo determinen y que luego el juez tome su decisión”, agregó la jefa policial.