Encapuchados se llevan 190 mil córdobas

CAMOAPA, BOACO



La Policía boaqueña no ha podido dar con dos sujetos desconocidos que, armados con pistolas y encapuchados, sustrajeron 190 mil córdobas en efectivo de la casa propiedad de la señora Victoria Solórzano González.



El hecho se registró en el barrio Concepción, de Camoapa, hasta donde llegó el dúo de ladrones, el que después de darle las buenas tardes a su víctima le notificó que guardara silencio, porque todo se trataba de un asalto. Los delincuentes encerraron a doña Victoria junto a su hija de nueve años en un cuarto, luego emprendieron una tenaz búsqueda por toda la casa hasta que ubicaron el dinero.



Los desconocidos lograron localizar los 190 mil córdobas debajo de una cama, en dos cajas de madera en las que la señora Solórzano González los había guardado mientras decidía depositarlos en una sucursal bancaria de Camoapa.



Con el hermoso botín, los delincuentes huyeron del lugar, pero la afectada no se quedó de brazos cruzados y se trasladó a la Policía a interponer formal denuncia. Los investigadores de Auxilio Judicial y peritos de la Policía de Boaco llegaron a la escena del robo y no hallaron pista que los llevara a esclarecerlo, por lo que deducen que fue ejecutado por “gatos caseros”.