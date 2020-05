Extraña muerte de pescador

La mañana del martes, los primeros rayos del sol permitieron a las autoridades avistar en las peligrosas aguas de la Laguna de Xiloá, el cadáver del ex guerrillero antisandinista Gregorio Centeno Centeno, quien estaba desaparecido desde el pasado domingo.



El temor que Centeno, de oficio pescador, haya sido asesinado es porque entre las tres de la madrugada del domingo y las seis de la mañana de ese mismo día, al celular de éste llamó dos veces el sujeto conocido como “El Pelón”, exigiendo su presencia en la referida laguna.



Reyna Bernarda Flores, compañera de vida de Centeno y madre de una niña de tres años y de una criatura que en breve nacerá, las que procreó con éste, dijo que “El Pelón”, la segunda la vez que llamó, le dijo en tono amenazante: “Dígale a su marido que cuando tenga un compromiso debe cumplirlo”. Flores expresó que al caer la tarde del domingo llamó a “El Pelón”, preguntándole por el paradero de su pareja, pero éste dijo que Gregorio se había quedado ebrio en la laguna.



Junto a “El Pelón” también llegaron a la Laguna de Xiloá otros dos hombres, de quienes la familia doliente no tiene la menor pista.



Luis Beltrán Centeno, hermano de Gregorio, dijo que no cree que su hermano haya muerto ahogado, “porque era un excelente nadador”. No obstante, el Instituto de Medicina Legal confirmó que hubo muerte por sumersión y la Policía cerró la investigación, al descartar mano criminal.