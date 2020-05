Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Lote de medicina como contrabando

Lésber Quintero / PEÑAS BLANCAS, RIVAS

Oficiales de la Policía de Peñas Blancas dieron este martes con un lote de medicamentos que pretendían llevar a Costa Rica sin reportarlos en las oficinas de Aduana. El cargamento de medicinas era trasladado en un compartimento de un bus de Transnica, conducido por Douglas López, quien dijo a la Policía que el lote se lo habían entregado en las oficinas de la empresa para trasladarlo a Costa Rica como una encomienda. Entre el medicamento ocupado hay 360 unidades de Neurobión, 1,300 de cancerina, mil unidades de sábila, 4 mil frascos de “Tumbagrasa” y 792 de Concha Nácar, entre otros.



“Pirrimplín” nuevamente en problemas

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Moisés de Jesús Corea Martínez, alias “Pirrimplín”, de nuevo está metido en problemas con la justicia, esta vez acusado de varios robos en el Reparto San Rafael. Junto a Martínez también fue arrestado Eduardo José Alemán Narváez. A ambas las autoridades les requisaron herramientas para forzar puertas y cerraduras, además de que los afectados por los robos con fuerza en el barrio en mención coincidieron en señalar que en la mayoría de los atracos que han ocurrido en el sector el dúo de supuestos malhechores se ha visto involucrado, pues hay testigos que los identifican.



Ladronzuelo preso en Jinotepe

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Después de haber despojado de 500 córdobas al jinotepino Yuri Jarquín Velásquez, a quien amenazó con un afilado machete, fue arrestado en Jinotepe el sujeto Isaac Antonio Hernández Cordero. Un informe policial indica que Hernández, cerca del semáforo de donde fue la Diplotienda, despojó a Jarquín de los 500 córdobas y luego se dio a la fuga, aunque no corrió mucho porque fue detenido y enviado a los tribunales competentes.



Pierde vacas con sus terneros

Lésber Quintero / SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Dos vacas con sus respectivos terneros fueron sustraídas de una finca ubicada en la comarca El Capulín, del municipio de San Juan del Sur. El afectado, José Doroteo Espinoza Paniagua, reportó el abigeato ante la Policía rivense el 31 de marzo, y según su denuncia las reses no aparecen desde el 27 de marzo, cuando se encontraban frente a los potreros del kilómetro 128 de la carretera hacia San Juan del Sur.



Roban revólver a padres dominicos

Lésber Quintero / RIVAS

Sujetos desconocidos ingresaron a las bodegas del Colegio Santo Domingo, de la ciudad de Rivas, para robar un celular y un revólver calibre 38, que pertenece a la Asociación de Padres Dominicos de Nicaragua. La denuncia la interpuso ante la Policía de Rivas el sacerdote Gregorio Barreales, y en ella detalló que los antisociales se metieron a las bodegas del centro escolar en horas no determinadas del 31 de marzo y aparentemente adormecieron con sustancias extrañas al vigilante. La serie del revólver es A 1027000.



Investigan extraño robo de vehículo

Lésber Quintero / RIVAS

La Policía del departamento de Rivas se encuentra investigando el robo de un vehículo Lada, placas M086-403, que le fue hurtado la noche del 31 de marzo a una pareja que procedía de Costa Rica, a bordo de dicho vehículo. Lo extraño es que el auto, valorado en 600 dólares, fue dejado abandonado en las costas de San Jorge y no sufrió ningún desmantelamiento. Los ocupantes del Lada eran Sofía Velásquez Levis y Manuel Olivera Mairena, ambos habitantes de Managua. Según denuncia que interpuso ante la Policía Olivera Mairena, el 31 de marzo ingresaron a Nicaragua, procedentes de Costa Rica, y dos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Rivas detuvieron el vehículo para realizar necesidades fisiológicas. Sin embargo, Olivera Mairena aseguró haber sido sorprendido en ese momento por dos sujetos que llegaron a bordo de una camioneta y uno de ellos sacó un revólver y tras intimidarlo lo despojó de su celular y de 700 córdobas, mientras que el otro se encargó de sacar del carro a Velásquez Levis. Agrega en la denuncia que el atraco lo sufrieron entre las siete y siete y media de la noche, pero extrañamente esa noche no se presentó ante la Policía a dar a conocer el caso, ya que según la capitana Luisa Amalia Chavarría, fue hasta al día siguiente que interpuso la denuncia y ese mismo día dieron con el auto abandonado del muelle de San Jorge 300 metros al norte.