Pleito dentre ebrios acaba en homicidio

CORINTO, CHINANDEGA



Un pleito entre dos jóvenes en estado de ebriedad culminó en una tragedia, cuando uno macheteó en el cuello al otro.



Juan de Dios Medina Jiménez, de 24 años, y Yáder Antonio García Sánchez, de 22, habitantes del barrio “Azarías H. Pallais”, de este puerto, discutieron acaloradamente bajo los efectos del licor, y el primero hirió gravemente al segundo.



Yáder Antonio, de oficio carrilero, se desvaneció en un charco de sangre, y su contrincante intentó rematarlo en el suelo, pero fue detenido por un grupo de vecinos, que lo entregó a las nueve y media de la noche del miércoles último a una patrulla policial de este municipio, frente al templo evangélico “Ebenezer”, donde ocurrió el hecho sangriento.



El joven murió a las 3:45 de la madrugada del jueves, en el Hospital “José Shendell”, de este puerto. Mientras tanto, el victimario, quien intentó cortarse con el machete la garganta, está detenido en las celdas preventivas de la delegación policial de Chinandega.



Silvia Villegas, forense de este departamento, confirmó que examinó el cadáver a las diez y media de la mañana del jueves y éste presentaba dos heridas, una en el occipital izquierdo y otra de la oreja hasta el mentón. Afirmó que los dos machetazos perjudicaron la yugular y la arteria carótida, por lo que la muerte era prácticamente inevitable.



En las próximas horas, el victimario será remitido a la orden de la Fiscalía y Juzgado de Audiencias de este departamento, por la autoría del homicidio.





Relato de progenitora del fallecido

Gloria María Sánchez relató a EL NUEVO DIARIO que a las nueve y media de la noche del miércoles, desde la puerta de su casa observó la discusión entre su hijo, Yáder Antonio, y Juan de Dios, quien reside a escasos metros de su domicilio.



“Mi muchacho me abrazó y besó. Me dijo que lo esperara, porque ese hombre no le quería entregar un dinero. Llamé a mi hijo, Nicolás, para que socorriera a su hermano, porque Juan de Dios casi lo mataba. Mi hijo estaba con sus tragos de licor, pero el que lo mató había consumido cocaína, a como me dijo un investigador de la Policía”, refirió Sánchez.



Manifestó que su vecino hirió mortalmente a Yáder Antonio de manera sorpresiva, por el reclamo de una cantidad de dinero que pertenecía a su vástago. Añadió que al acercarse a socorrer a su hijo, el victimario se carcajeó frente a ella y la mujer de éste le dijo: “Está bien muerto”.



Agradeció a médicos del Hospital “José Schendell”, que operaron inmediatamente a su hijo, aunque lamentablemente falleció, y exigió la aplicación de la pena máxima contra el homicida.



Yáder Antonio García Sánchez será sepultado hoy, viernes, en el cementerio de este puerto, en medio de la consternación de familiares y amigos.