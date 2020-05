Hijo verdugo ahora “se hace el loco”

Pese a que doña Alba Lilliam Mejía Rodríguez, de 45 años, perdonó a su hijo, Sergio Enrique Mojica, de 21 años, por haberla golpeado como que fuera su enemiga, éste seguirá preso hasta el día del juicio oral y público, el seis de mayo, mes en el que irónicamente se celebra el Día de las Madres.



“Nunca lo había hecho. Yo ya le había dicho que el día que me levantara la mano lo iba a dejar coto. Me extraña lo que pasó ese día. Él vivía celoso porque decía que yo quería más a su hermano… Yo sólo quería darle un escarmiento”, dijo doña Alba Lilliam, al rogar por su hijo ante la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Lorena Martínez.



Sin embargo, la juez decidió mantenerle al acusado la prisión preventiva porque su situación legal no ha cambiado, pero además mencionó que hay pruebas que acreditan las lesiones físicas y sicológicas que doña Alba Lilliam sufrió a manos de su hijo, tras dos años de maltratos constantes.



La juez ordenó al Instituto de Medicina Legal valorar al acusado para determinar si en realidad padece problemas siquiátricos, renales, pancreatitis y diabetes, como alegó la Defensoría Pública durante la audiencia inicial del juicio que se celebró este viernes.



De las pruebas aportadas por la fiscal Yahoska Eugarrios, se desprende que el acusado supuestamente le decía a su madre que “no halla la hora de que se muera”, además la insultaba y amenazaba con quemarle, pero fue el 25 de marzo que Sergio Enrique, en estado de ebriedad, le tiró una silla a su madre y la “cacheteó”, ocasionándole lesiones en la nariz y ojo izquierdo.