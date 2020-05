Golpiza policial a dos hermanos

El joven Israel Díaz Ramírez, de 22 años, denunció que sin motivo alguno fue capturado y vapuleado por dos policías del Distrito Ocho de la Policía Nacional, en Tipitapa, el domingo último, a consecuencia de lo cual presenta heridas en el rostro y golpes en todo el cuerpo, por lo que ameritó le hicieran varias puntadas en un centro asistencial.



Israel, al igual que su hermano, Francisco Noel, de 25 años, quien aún permanece detenido en las celdas de la Policía, señaló que a causa de la golpiza que le propinaron los dos policías cayó desmayado y aún se encuentra sin recibir atención medica.



Relató que el domingo 30 de marzo, a eso de las seis y media de la tarde, se encaminaba junto a su hermano a comprar una comida para la cena, por el sector del empalme de San Benito, cerca del comando policial, cuando de pronto fueron alcanzados por los oficiales, a quienes no lograron identificar, y uno de ellos le dijo: “Te acordás que vos me la debés”. El oficial los esposó y golpeó con el “amansalocos”, en la cabeza y rostro.



“Ya no soportamos a esos oficiales, porque acostumbran hostigar a toda mi familia”, dijo Israel ante las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a la que recurrió para hacer la denuncia de las agresiones, ya que ésta es la segunda vez que los agentes la arremeten en su contra en este año, afirmó.



Aseguró que no es un vago, que se dedica a trabajar, lo que pueden preguntar a los vecinos, “porque gracias a ellos estoy contando el cuento”, recalcó indignado.



La señora Juana Francisca Ramírez Polanco acompañaba a su hijo a hacer la denuncia ante la CPDH y narró que estos mismos policías también agredieron a su hija, Ruth Elizabeth Díaz Ramírez, de 23 años, por salir en defensa de sus hermanos. Indicó que su familia habita en San Benito, del comando policial dos cuadras arriba.



“Éste es un abuso de autoridad y no hay nadie que detenga a estos policías, ya que se quitan el Chip para que no los identifiquen”, explica preocupada la madre de los golpeados, pues asegura que ha acudido a la Policía, pero que el subcomisionado Bernardo Solís le dio dos números de teléfono, el 8641669 y 2953229, para que lo llame “cuando estén golpeando a mis hijos”.



En vista de estas agresiones, la madre sacó un recurso de amparo en 2002 ante el Tribunal de Apelaciones, Sala de lo Penal número Dos, pero de nada ha servido, según lamentó.



El caso ya es del conocimiento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en carta dirigida al comisionado mayor Guillermo Cantarero, jefe de la División de Asuntos Internos y que ahora hace público ante EL NUEVO DIARIO, y espera que la comisionada Aminta Granera haga justicia.



Por su parte, la asesora legal de la CPDH, licenciada Carla Sequeira, dijo que la comisión ya hizo la denuncia ante la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional. De hecho, ya se logró la libertad de Israel y los dos jóvenes serán remitidos a Medicina legal, pues según sus palabras, “estamos conscientes que existe abuso de autoridad”.