Breves judiciales Lizbeth García

04 Abril 2008 |

3:21 p.m. |

END

“Hunden” a “El Pellejo”



Claves fueron las aclaraciones testifícales de dos testigos oculares que la fiscal María Lucía Sandoval ofreció para que la juez Gertrudis Arias le reconfirmará la prisión a Luis Felipe Montenegro Flores, alias “El Pellejo”, quien el próximo 22 de mayo tendrá que responder en juicio oral y público por el asesinato de Oswaldo Antonio Larios, de 21 años.



El crimen ocurrió el 17 de noviembre de 2006,cuando el acusado le propinó a la víctima tres “plomazos” en el abdomen, uno en el muslo izquierdo y otro en el glúteo derecho, y después, dos amigos del acusado que están prófugos de la justicia, le cortaron las dos manos, lo que provocó el deceso por hemorragia.



Este detalle lo probará la Fiscalía en juicio con los testimonios de Luis Antonio Mercado y Francisco Alberto Mercado, quienes el día de los hechos acompañaban a Larios, pero huyeron al momento de los disparos, sin embargo, vieron todo lo que los acusados le hicieron, pues se detuvieron a dos cuadras de la horripilante escena.



No obstante, el abogado Héctor Cárdenas dijo que a esa distancia difícilmente pudieron haber visto algo e igualmente comentó que está comprobado que la víctima no falleció por los balazos, sino por la amputación de las manos, por lo que consideró incorrecta la calificación del delito. Sin embargo, la juez Sexto Penal de Audiencias no dio lugar a tales alegatos, admitió las pruebas propuestas por la Fiscalía y elevó la causa a juicio.



Doña Erlinda Arróliga pidió justicia por la muerte de su hijo, a quien el hechor le quitó la vida “en cuestión de segundos, sin más preguntas”. Además, denunció que antes de que lo capturaran el señalado amenazó a sus hijas, en el barrio Laureles Norte, sitio donde víctima y victimario vivían. No se sabe por qué los hechores le cortaron las manos a Larios, pero su madre dijo que éste se ganaba la vida trabajando en la Zona Franca.



Prisión para reo “RBD”



Porque tuvo suficiente tiempo para explicar por qué no se volvió a presentar al juzgado, donde fue declarado en rebeldía, bajo las iniciales RBD, como el grupo musical mexicano, por no cumplir con las medidas que le habían decretado, quedó en prisión preventiva este viernes Carlos Evenor González.



Éste está acusado por la supuesta coautoría del abigeato en perjuicio de Hilario José Hernández, quien denunció que en noviembre del año pasado se le robaron de su propiedad un caballo alazán que luego fue destazado para su venta por libra de carne.



El crimen ocurrió en Mateare, sitio donde la Policía capturó a González y a dos personas más a bordo de un carro donde llevaban dos sacos de carne equina, mecate, cuchillo y machetes.



La víctima identificó al acusado como la persona que huyó montado en el lomo de su caballo alazán. La juez Sexto Penal de Audiencias, Gertrudis Arias, admitió todas las pruebas propuestas por la Fiscalía, le reconfirmó la prisión y programó el juicio para el 12 de mayo.



“La Banda de Diógenes” con nueva fecha

El próximo jueves, en el Juzgado Cuarto Penal de Juicio, continuará el juicio oral y público para los supuestos miembros de una banda que robó 400 mil córdobas y tres mil dólares en la Ferretería Alvarado, y luego dieron muerte a Fidel Díaz Saavedra, de 76 años, quien junto a un familiar daba persecución a los asaltantes, a bordo de un vehículo.



Los acusados son el ex policía Diógenes Trinidad Medina, así como Iris Antonio Barrera y José Ramón Hurtado.