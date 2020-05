Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Lamentan muerte por descarga

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Ante el pesar de sus familiares y amigos fue sepultado en esta ciudad el joven Eduardo Javier López Aburto, de 25 años, quien pereció de forma inmediata tras hacer contacto con un cable energizado y recibir una descomunal descarga eléctrica de tres mil voltios. Don Javier Francisco López Obando, padre del infortunado joven que habitaba en Villa Madre Proletaria, al suroriente de Jinotepe, dijo que su hijo “traveseaba” un generador eléctrico cuando hizo contacto con los cables que le provocaron la muerte en cuestión de segundos. El muchacho, pese al esfuerzo de sus familiares, tuvo una muerte rápida y según los médicos al Hospital Regional Santiago ingresó muerto.



Joven padre se suicida

Máximo Rugama / ESTELÍ

Fue sepultado en esta ciudad el cuerpo del joven Eddy Orlando Centeno Urbina, de 29 años, quien le puso fin a su vida por la vía del ahorcamiento, en su casa, situada en el barrio Villa Esperanza. El ahora difunto fue encontrado colgando de una viga del techo de la parte trasera del domicilio, y según investigaciones realizadas por las autoridades policiales, tenía más de quince días de andar ingiriendo licor de forma consecutiva. La Policía desconoce las razones por las cuales Eddy Orlando decidió introducirse al mundo del licor que luego lo llevó al suicidio. En un extremo de su dormitorio, el joven dejó un manuscrito en el que le informaba a su madre que ese día se quitaría la vida y le pedía que cuide a sus dos hijos, porque él se iría para siempre de este mundo. Al lugar se presentó un equipo técnico de la Policía esteliana en compañía de la médico forense, Mirna Guadalupe Ortez, quien confirmó que la causa principal de la muerte fue asfixia mecánica. Con este caso ya suman cinco las personas, todas del sexo masculino, que se quitan la vida, ya sea por cuestiones pasionales, depresiones u otro tipo de causas.



Ex policía mañoso

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

A la orden del Ministerio Público se encuentra el ex policía Juan Agustín Sánchez, de 33 años, acusado de hurto con abuso de confianza y usurpación de funciones, después que se hizo pasar como policía activo y vistió el uniforme y emblemas de la institución para prestar una bicicleta a un joven, cuya identidad no fue revelada, la que por supuesto jamás regresó. Las autoridades confirmaron que Sánchez, habitante del barrio El Aguacate, de Jinotepe, en 2005 estuvo de servicio activo en la Policía de Masaya, de donde fue dado de baja por su conducta antisocial, pero guardó el uniforme que usaba para cometer sus fechorías. No obstante, esta vestimenta está ahora en poder de las autoridades, que llaman a la población afectada por el falso agente para que denuncien al sospechoso.



Capitalinos asaltando en Matagalpa

Francisco Mendoza / MATAGALPA

En las celdas de la Policía Nacional del departamento de Boaco se encuentran los sujetos Carlos Alberto Hujier Herrera, de 40 años, y Eleázar Martínez, de 38, ambos originarios de Managua, después de asaltar a un taxista y dejarlo amarrado dentro del vehículo, antes de llegar a la finca Zaragoza, del municipio de Muy Muy, Matagalpa, donde fue rescatado por agentes del orden público. Nelson Alonso Urbina García, de 24 años, denunció que al pasar frente al Hotel Balca, de Muy Muy, dos elementos e hicieron parada para que los llevara al sector conocido como El Bosque, y de ahí le preguntaron por cuánto los llevaba a la finca Zaragoza. Después de ponerse de acuerdo con el precio enrumbaron hacia el lugar indicado por los desconocidos. Antes de llegar a la finca Zaragoza uno de los delincuentes le colocó una navaja en el costado derecho, lo obligó a detenerse y lo pasaron al asiento trasero para después despojarlo de un celular valorado en 250 dólares, un anillo de oro, un reloj, los zapatos que andaba puesto, una navaja, un equipo de sonido del carro y 360 córdobas en efectivo, por lo que el monto de lo robado fue de 2 mil 885 córdobas y 250 dólares. Posteriormente, los delincuentes lo amarraron con los cordones de los zapatos y el otro se hizo cargo del taxi, para luego dirigirse al departamento de Boaco, luego se metieron a un desvío y lo dejaron amarrado dentro del auto y se dieron a la fuga. A los pocos minutos apareció un policía en una motocicleta, a quien el joven taxista le pidió ayuda. El oficial lo soltó y persiguió a los antisociales hasta lograr capturarlos, por lo que fueron trasladados a la delegación policial del departamento de Boaco, para las investigaciones correspondientes.