“Regresó” de la muerte al tercer día

Si alguien dudaba de que los milagros existen, puede dejar de hacerlo, porque el taxista José Alejandro Cardón sobrevivió a un impacto de bala en el cerebro que lo mantuvo “platicando con la parca” durante tres días



José Alejandro Cardón recibió un impacto de bala en la cabeza la mañana del 12 de febrero, a manos de su colega, Manuel Salvador Cruz Morales, de 59 años.



Cuando José Alejandro Cardón fue ingresado al Hospital “Lenín Fonseca”, el pronóstico de los galenos fue fatal.



“Lo que pensamos cuando lo recibimos en el hospital es que él (Cardón) iba a morir”, afirmó el doctor Ignacio Sampson, jefe de los neurólogos del Hospital “Lenín Fonseca”.



De acuerdo con la escala de Glasgow, que es una escala de cero a 15 grados para medir el nivel de conciencia de un paciente con traumatismo craneoencefálico, Cardón ingresó en el nivel cuatro.



La sorpresa de los galenos fue que al tercer día José Alejandro Cardón pasó de cuatro a ocho grados en la escala de Glasgow, y al siguiente día mejoró en dos puntos más, recordó el especialista.



Juventud “divino tesoro”



Ser un hombre joven y haber hecho un movimiento defensivo echando la cabeza hacía atrás para evitar que el proyectil le diera frontalmente fueron elementos decisivos para que Cardón siga vivo.



El movimiento defensivo de la cabeza del taxista hizo que el proyectil al penetrar el cráneo “sólo pasara rozando el lado izquierdo del cerebro”, explicó el doctor Sampson.



Al cumplir 30 días de estar hospitalizado y tras haber hecho triza los pronósticos médicos, José Alejandro Cardón fue dado de alta y llevado a la casa de su familia en el barrio “Ayapal”.



Empero, diez días después, éste fue llevado nuevamente al hospital con la herida infectada, lo que obligó a los galenos a reingresarlo al quirófano para hacerle un lavado quirúrgico.



Jorge Moisés García dijo que la herida de su tío se infectó porque no tuvieron dinero suficiente para comprar los antibióticos que les recetaron cuando fue dado de alta.



Se va a recuperar

“Los médicos le recetaron 40 cápsulas de un antibiótico caro. Cada pastilla vale 85 córdobas y nosotros sólo tuvimos para comprar 20 ó 30 cápsulas”, explicó José Moisés García.



La tabla de pronósticos que utilizan los galenos para establecer las secuelas de una lesión en la región cerebral va de cinco a uno.



Los médicos dicen que es probable que Cardón quede en la escala tres, lo que significa que él va a poder comunicarse, pero necesitará la asistencia de alguna persona, explicó el especialista.



El doctor Sampson dijo que a corto plazo no va a ser posible que Cardón vuelva a conducir un vehículo.



“Este hombre tendrá que aprender algún nuevo oficio que no implique mucho esfuerzo, como hacer manualidades o trabajar como jardinero”, comentó el especialista.



¿Por qué lo balearon?

Cardón fue baleado por uno de “sus colegas”, Manuel Salvador Cruz Morales, de 59 años, quien por ganarse unos 15 ó 20 córdobas le disputó a balazos a un pasajero.



Antes de la tragedia, Cardón habitaba con su pareja y sus cuatro pequeñas hijas en una casa forrada con láminas de zinc y techo de plástico en la última calle del asentamiento “El Fino”, que se ubica al pie del cerro Mostatepe, en el extremo sur este de la capital.



Ahora Cardón está postrado en una cama del hospital, imposibilitado de darle de comer a su familia y sin poder ver cómo avanza el embarazo de su mujer, quien pronto dará a luz a su quinto hijo.



La situación de la familia del lesionado es crítica, porque su mujer no puede trabajar porque lo está cuidando a él en el hospital. Les falta de todo.



La única alegría de la familia de Cardón es que pese a que han pasado dos meses desde la brutal agresión éste sigue vivo, aunque su futuro sigue siendo incierto por su precaria situación de salud.



Moisés García dijo que su tío soñaba con cambiar la infraestructura de la casa de zinc y plástico por algo más digno.



“Yo le iba a ayudar a construir la casa para sus niñas, pero ahora eso sólo quedó en planes”, dijo García, quien junto a su mamá y su hermana ayudan a la esposa de Cardón con la manutención de las cuatro niñas.



El estado de postración en que se encuentra Cardón y los pocos recursos económicos con que cuentan sus familiares obligaron a la mayor de sus hijas, Fátima Cardón Pérez, a abandonar sus estudios.



“La niña (Fátima) no pudo seguir yendo al colegio, porque a veces no tenemos ni para la comida”, reconoció apesadumbrado Moisés García.



Por esas ironías del destino, la familia del sospechoso del crimen frustrado tiene a su disposición el vehículo de éste y pueden darlo a trabajar, en cambio los parientes de Cardón están con la manos vacías porque el automóvil con el que se ganaba la vida no es de su propiedad, pues sólo era cadete.



El sobrino de Cardón también se quejó del proceder indolente del dueño del taxi que manejaba su tío, porque desde el día de la tragedia lo dejó abandonado a su suerte.



“El dueño del taxi, a quien sólo conocemos como Miguel, no se ha visto desde el día de los hechos. El primer día estuvo en la Policía, pero una vez que recuperó su carro no volvimos a saber de él”, criticó García.





¿Investigación compleja o tortuguismo policial?

Para los familiares de José Alejandro Cardón las autoridades policiales han mostrado poco interés por capturar al hombre que desgració la vida de este obrero del volante.



Jorge Moisés García, sobrino de Cardón, dijo que los dos detectives encargados de investigar este homicidio frustrado “han hecho su trabajo de manera displicente”.



“Cuando llegaba a la Estación Dos de Policía, los detectives sólo me decían “el caso va avanzando”, recordó García.



Ante los señalamientos de los familiares de Cardona, la fiscal auxiliar Estephany Pérez dijo que la investigación se volvió compleja porque el acusado del homicidio frustrado se dio a la fuga.



“La Policía tiene 20 días para completar las investigaciones, pero como debió esperar los resultados de los peritajes hechos en el Laboratorio Central de Criminalística y el dictamen forense, las pesquisas se extendieron un poco más”, explicó la fiscal Pérez.



“Eso no significa que el caso haya sido olvidado por las autoridades, por el contrario, el caso será remitido a los tribunales la próxima semana”, aclaró la fiscal Estephany Pérez.



Sin el arma homicida

A pesar de que las autoridades llevan varias semanas investigando, el arma con que el taxista Cruz Morales disparó contra José Alejandro Cardón sigue sin aparecer.



Por esa razón las autoridades solicitaron un peritaje al Laboratorio Central de Criminalística para determinar el calibre del arma.



Los peritos policiales determinaron que el proyectil extraído por los neurocirujanos del cerebro de Cardón corresponde a un revólver calibre 38.



Otras de las causas que atrasó la remisión del expediente al Ministerio Público fue la ausencia del dictamen forense que es determinante para demostrar el cuerpo del delito en el juicio, subrayó la fiscal Pérez.



Los familiares de José Alejandro Cardón también denunciaron que han sido intimidados por “enviados” de Manuel Cruz, para que no sigan impulsando las investigaciones.



Un equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO buscó dos veces la versión de los familiares de Cruz, quien está prófugo, pero en ambas ocasiones en su casa nadie dio la cara.