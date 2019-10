Doble tragedia tras concierto de “Aventura”

Dos lamentables accidentes de produjeron la madrugada de este sábado en carretera a Masaya, por exceso de velocidad y consumo de alcohol, que dejaron un saldo mortal de dos fallecidos, entre ellos un niño de 13 años, y dos heridos graves.



La primera víctima fue Germán José Pérez Morales, quien falleció en el Hospital “Fernando Vélez Paiz”, después de que Thelma Lilliet Alemán, en estado de ebriedad, impactara con su camioneta el carretón halado por un caballo en el que la víctima iba con su madre y su hermanito de seis años, Jonathan Octavio Pérez Morales, quien se encuentra entre la vida y la muerte en el Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”.



Doña Xiomara del Carmen Morales Vargas, de 40 años, recordó que después de que terminó de vender vigorón en las afueras del centro de espectáculos del Pharaohs Casino, donde el viernes por la noche se presentó el grupo “Aventura”, a eso de las dos de la madrugada decidió regresar a su casa, en el Barrio 19 de Julio, en los escombros.



Pero a la altura de la casa matriz de un banco capitalino, sintió que el carretón fue impactado por un vehículo, y sus dos hijos, que conducían el humilde medio de transporte, salieron por el aire.



La capitana Cira Hurtado, jefa de Tránsito de la Quinta Delegación de Policía, confirmó que la conductora de la camioneta Toyota, verde, placas M 046-882, violentó los artículos 01, 02 y 04 de la Ley de Tránsito, referidos a la prohibición de conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad, colisión y fuga.



“Pegada” con el alcoholímetro

“Según la prueba de alcoholímetro, cuyo resultado fue 0.93, la señora Alemán manejaba en estado de ebriedad, de norte a sur en el carril derecho, e impactó con la parte trasera izquierda del guardafango de su vehículo en la parte delantera derecha de un taxi Hyundai, blanco, placas M 049-62, conducido por Álvaro José Hernández, de 36 años, luego la mujer perdió el control y se estrelló contra un carretón halado por un caballo, conducido por dos menores”, declaró la capitana Hurtado.



Extraoficialmente se conoció que en el lugar del accidente hubo una trifulca, donde salió lastimado un miembro de la Dirección General de Bomberos y un camarógrafo, pero no hay denuncia al respecto.



Lo que sí confirmó la capitán Hurtado, es que si la Policía no hubiera llegado de inmediato al sitio del accidente, Alemán hubiese sido linchada, porque luego del choque intentó huir, pero fue detenida por varios taxistas.



Rosa Matilde Martínez Pérez, abuela de Germán y Octavio, entre sollozos dijo que ayer su nieto cumplía 13 años, pero por la irresponsable mujer ahora está muerto, y necesitan dinero para los gastos del funeral, por lo que quiere que la conductora pague su delito en la cárcel.



Iban a 200 kilómetros por hora

El otro accidente se produjo a las tres de la madrugada de este sábado, cuando Leonel Cruz Matamoros, de 22 años, conducía un auto de lujo marca Lexus, placas GR 4485 azul, a 200 kilómetros por hora, y chocó contra una casa, después de haber “volado” sobre la Rotonda “Jean Paul Genie”, en carretera a Masaya.



Cruz se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, mientras que su acompañante, Genington Díaz Roblero, de 26 años, falleció de forma inmediata.



Aunque la Policía no lo aseguró, investiga una versión de los testigos que indicaría que los dos muchachos participaban en una carrera ilegal al momento de los hechos.



La capitana Cira Hurtado declaró que el cuerpo del fallecido fue entregado a sus familiares.



Ambos jóvenes residían en Granada, y se supone que estaban en Managua por el concierto.