20 años de cárcel “rondan” a ex policía y compañía

Tras diez días desde que arrancó el juicio, la noche del viernes el juez suplente Cuarto Penal de Juicio, Donaldo Alfaro, declaró culpables de la coautoría de los delitos de robo con intimidación con resultado de muerte, exposición de personas al peligro y asociación para delinquir, al ex policía Diógenes Trinidad Medina Martínez, a Iris Antonio Barrera y a José Ramón Hurtado.



El fiscal Penal Arnulfo López explicó este sábado que la Fiscalía solicitará en la audiencia de debate de pena, programada para mañana lunes, más de 21 años de cárcel para cada uno de los acusados.



Satisfecha con el fallo

María del Carmen Díaz se declaró satisfecha con el fallo del judicial, “aunque con eso no va revivir a nadie, pero con la justicia se garantiza que no le van a hacer daño a otra persona, porque lo que le hicieron a mi padre (Fidel Antonio Díaz, de 76 años) fue algo injusto, porque mi padre no andaba ni un alfiler, y era una persona desarmada”.



Siguen las amenazas

Don Fidel Díaz falleció en enero tras recibir un disparo de parte uno de los asaltantes que participó del atraco de 417 mil córdobas en la Ferretería Alvarado, cuyos empleados han sido objeto de amenazas antes y después del juicio, porque éste sábado, Norma Ruiz recibió en su casa una extraña llamada de un hombre que quería datos privados de la familia, denunció María del Carmen Díaz, quien señaló que no los van a amedrentar.



Los delitos por los que la denominada “Banda de Diógenes” fue declarada culpable ocurrieron en la Ferretería Alvarado, en Managua, donde robaron 417 mil córdobas, y luego, en la vía pública, uno de los acusados le disparó en la cabeza a don Fidel, para evitar que los persiguiera.