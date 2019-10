Noche sin taxis por ola de robos

Al menos cuatro casos de robo de taxis investigan agentes de la tercera Delegación de Policía.



Los robos ocurrieron entre la noche del sábado y la madruga del domingo, pero sólo uno de los vehículos robados, el de Ricardo Salvador Jerez Díaz, fue recuperado.



Jerez agradeció al Creador y a la Policía por haber recuperado su vehículo, un Hyundai amarillo, placas M 10099. Sin embargo, el carro estaba sin radio, sin circulación, sin el permiso de operaciones y sin otras cosas, por lo que la Policía sospecha que los ladrones están robando documentos para usarlos en otros atracos.



“Yo recogí a los cuatro sujetos a las 12:40 de la madrugada del domingo en El Bosque, me pidieron que los llevara cerca de la Rotonda El Periodista, me amenazaron con una pistola, luego me amarraron y me tiraron a un cauce del barrio “René Cisneros”, pero antes me robaron 400 córdobas”, aseguró Jerez.



Dos detenidos

“La verdad es que es un milagro que no me mataran y más aún haber recuperado el carro cerca de donde me pidieron que los llevara”, acotó don Ricardo Jerez.



En este caso hay dos personas detenidas: Rafael Alejandro Connolly Marley, de 28 años, y Carlos Alberto Bermúdez Salas, de 22.



La Policía investiga si ellos están relacionados con los otros asaltos de vehículos o no. Otra de las víctimas fue José Luis Varela, quien tiene la esperanza de encontrar su carro, el que le robaron a su cadete Jacinto Cedeño Somarriba, el sábado a las 8:30 de la noche.



Las luces lo salvaron

Jacinto Cedeño conducía el Kía blanco, placas M 11015, cuando cuatro sujetos lo abordaron en los Raspados Loly y le solicitaron un viaje hasta Los Rugama, pero antes de llegar lo intimidaron con un arma, le robaron 220 córdobas y el vehículo, que hasta la tarde del domingo no había aparecido.



Según don Jacinto Cedeño, cuando lo asaltaban una pareja pasaba por el sector en una moto, y los delincuentes los obligaron a regresarse, pero luego otras personas que iban en camioneta encendieron las luces altas, lo que puso a los ladrones nerviosos y optaron por abandonar a su víctima.



“A lo mejor me hubiesen llevado quién sabe dónde, o me hubiesen matado, porque me tenían con un cinturón en el cuello. Gracias a Dios ahora sólo falta que hallemos el carro”, refirió Cedeño.



Pide a quienes tengan alguna información llamen al número de teléfono 895-1197.



En el tercer atraco, el cadete estrelló el vehículo para evitar que los delincuentes se le llevaran el carro, pero las autoridades no dieron mayores detalles sobre este caso, para no entorpecer las pesquisas. Tampoco se pudo conocer sobre el cuarto atraco.