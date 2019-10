Prisión para joven que quiso degollar a su ex

En estado crítico y respirando gracias a un ventilador, se encuentra Brenda Liseth Castillo, de 25 años, quien fue atacada por su ex novio José Antonio Urbina, de 24 años, quien, por celos, le cortó el cuello con un pedazo de vidrio.



El juez suplente Sexto Penal de Audiencias, Oscar Manzanares, admitió la acusación que la Fiscalía presentó este domingo contra Urbina por la presunta autoría del delito de homicidio frustrado, le decretó la prisión preventiva, y programó la audiencia inicial del proceso para el próximo 24 de abril a las once de la mañana.



El escrito acusatorio que la fiscal Leyla Prado presentó al juez, explica que a la una de la madrugada del once de abril, el acusado llegó a la casa de su ex novia en el barrio “Rubén Darío”, y discutió tres horas y media con ella.



Ocho horas y media después, a las nueve y media de la mañana del doce de abril, la víctima intentó huir de la casa, pero aparentemente su ex novio se lo impidió cerrando la puerta de la vivienda.



Castillo gritó pidiendo ayuda a sus vecinos, que llegaron a la casa, y una de ellas --Esmeralda Almanza-- abrió la puerta principal con una copia de la llave.



En flagrante delito

La acusación detalla que cuando los vecinos entraron, encontraron a Urbina haciéndole múltiples heridas en el cuello a la muchacha, por lo que de inmediato lo detuvieron para que no mataran a Castillo, quien emanaba abundante sangre.



La víctima, cuyos padres son policías, fue ingresada de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital “Antonio Lenín Fonseca”.



El forense Alberto González detalló que su estado es crítico y su pronóstico de vida es reservado, porque tiene insuficiencia multiorgánica, por lo que está siendo tratada con ventilación mecánica, líquidos intravenosos, antibióticos y otros medicamentos, pero hasta ahora no ha respondido al tratamiento, “por lo que podría perder la vida en las próximas horas”.