“Lo maté porque me caía mal”

“Yo no sé por qué la acusan, ella no tuvo que ver nada en el problema”, le dijo al juez Oscar Manzanares el reo Isaac de Jesús Guadamuz Olivas, quien este domingo quedó preso junto a su mujer Maura Osliry Martínez Saavedra por el asesinato del zapatero Jimmy de los Ángeles Alvarado Picado, de 32 años.



La fiscal Leyla Prado detalló que a las ocho de la noche del diez de abril, la víctima caminaba con Delvin Antonio Robleto Palacios cerca de la Estación Cuatro, cuando se encontraron con el vendedor de agua helada y su mujer, pero fue Guadamuz quien le sentenció: “Me caés mal, te voy a joder en cuanto te mire, andá con cuchillo”.



Después de oír semejante amenaza, la víctima y su amigo optaron por retirarse del lugar para evitar mayores problemas con el acusado.



Sin embargo, a las diez de la mañana del once de abril, el acusado y su mujer pasaron frente al tramo del señor Delvin Antonio Robles y taller de zapatería de la víctima, los que están ubicados cerca de la iglesia El Clavario en el Mercado Oriental, pero don Jimmy no había llegado aún.



“Con este cuchillo voy a matar a Jimmy”, dijo en voz alta el acusado, quien luego se fue con su mujer, pero el mismo once de abril, a las cuatro de la tarde, regresó al taller del zapatero que, por desgracia estaba trabajando en el lugar.



“Pasame el cuchillo que desde ayer le ando ganas a éste”, le dijo el acusado a su mujer, que ni corta ni perezosa sacó de entre su cintura el arma y se la pasó al vende agua helada, que sin darle oportunidad de defensa al zapatero le asestó una puñalada en el brazo izquierdo y otra en el tórax, para luego salir corriendo junto a su cómplice.



Herido de muerte, la víctima tuvo aliento para perseguirlos por media cuadra, pero cayó al suelo, de donde sus amigos lo recogieron para llevarlo al Hospital Alemán Nicaragüense, donde falleció.



El juez suplente Sexto Penal de Audiencias decretó la prisión contra los acusados, y programó la audiencia inicial para el 17 de abril al medio día.