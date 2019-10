Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

13 Abril 2008

5:05 p.m. |

Muere ciclista en carretera

Telica-Malpaisillo

José Luis González / LEÓN

Yáder José Morales Sandoval, de 27 años, oriundo del municipio de Malpaisillo, conducía su bicicleta roja sin placas en el kilómetro 121 de la Carretera Telica-Malpaisillo en horas de la noche, cuando fue atropellado en la parte trasera por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Producto del impacto, el ciclista sufrió politraumatismo generalizado y murió cuando recibía atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Dirección General de Bomberos de León. Las autoridades policiales continúan las investigaciones del caso.



Falsos policías delinquen en Nagarote

José Luis González / LEÓN

Un hombre uniformado como policía y seis vestidos de civil, interceptaron a Marcos Estrada, conductor del cabezal blanco, placas CT4117, propiedad de la empresa Tip Top, le solicitaron raid, y en el sector de la empresa cementera Holcin, entre Nagarote y Mateare, aprovecharon para intimidarlo y despojarlo del medio de transporte. El cabezal transportaba 42 mil libras de pollo. La Policía detectó el automotor 200 metros al este del empalme de Salinas Grandes, en la carretera vieja León-Managua. Las investigaciones continúan.



Ponchón de llanta provoca vuelco

José Luis González / LEÓN

Dos personas resultaron seriamente lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales Argüello”, Heodra, en León, cuando la camioneta en que viajaban se volcó a la altura del kilómetro 82 de la Carretera León-Managua. El capitán Silvio Martínez García, responsable del departamento de Operaciones y Control de Incendios en la Dirección General de Bomberos de León, explicó que el accidente se produjo después de que a la camioneta gris, Mitsubishi, placas M095604, conducida por Yacer Armando Vanegas Urbina, de 26 años, se le ponchó una llanta. El conductor sufrió una profunda herida en el labio inferior más golpes, excoriaciones en la cara y tórax. También resultó con herida abierta en el mentón y trauma cerrado en el tórax, Enrique Acuña Talavera, de 31 años, acompañante de Yacer Armando. El automotor circulaba de Managua hacia León.



Policía incauta camioneta a colombiano

José Luis González / LEÓN

Por carecer de documentos de identidad actualizados y por no portar permisos de introducción de vehículos, la Policía decomisó una camioneta blanca, Chevrolet, placas 112238, conducida por el colombiano Diego Caisero Dafa. La requisa se efectuó en el kilómetro 109 en el empalme de la Carretera León-San Isidro. El colombiano se hacía acompañar de la joven Yahoska Fidelia López García, de 21 años, originaria de Managua. Ambos sospechosos fueron trasladados hacia la delegación policial.



Niño atropellado en León

José Luis González / LEÓN

El ciclista Donald Sadega, de 10 años, oriundo del reparto “Óscar Perezcassar”, en León, fue impactado por el automóvil café, placas LE344, conducido por Iván de Jesús Bonilla Cano, de 24 años. La colisión se produjo en horas de la tarde, cuando Donald conducía su bicicleta verde, BMX, sin placas en la avenida principal del reparto y no realizó su alto reglamentario, por lo que fue impactado por el automóvil que circulaba de sur a norte en sentido contrario. El menor fue trasladado con golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo hacia el Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales Argüello”, Heodra, en León, donde recibió asistencia médica.



Roban electrodomésticos en el “Rubén Darío”

José Luis González / LEÓN

Carlos Ocón Salgado, Nelson Leonel Martínez, y Johnny Eduardo Escoto fueron retenidos por la Policía por la presunta autoría del delito de robo con fuerza en perjuicio de María Afilia Mayorga. Los tres delincuentes penetraron en horas de la madrugada a la propiedad de María Afilia, en el reparto “Rubén Darío”, en el sector sureste de León, sustrajeron un equipo de sonido Sony valorado en siete mil córdobas y posteriormente se dieron a la fuga. Sin embargo, fueron capturados por la Policía, y en las próximas horas serán acusados por la Fiscalía en el juzgado correspondiente.



Taxi impacta a motociclista

José Luis González / LEÓN

Por exceso de velocidad y por no guardar la distancia reglamentaria, el taxi Nissan plomo, placas LE483 conducido por Marlon Francisco Berríos, de 22 años, impactó contra la motocicleta roja, Suzuki, conducida por Yasser Ramos Pineda, de 27 años, quien sufrió golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo. El motociclista era acompañado por Verónica González, de 29 años, quien resultó con politraumatismo generalizado y lesiones en una de sus piernas. Ambos fueron trasladados de emergencia por miembros de la Dirección General de Bomberos hacia el Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales Argüello”, Heodra, en León. El accidente se produjo en el kilómetro 90 y medio del by pass.