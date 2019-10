Feminicidio a cuchilladas

MATAGALPA

La ola de violencia en contra de las mujeres en este departamento va en aumento. En lo que va del año, más de cinco féminas han sido asesinadas, y en la mayoría de los casos los autores no han sido capturados por la Policía nacional.



Con 18 puñaladas en diferentes partes del cuerpo fue encontrada muerta la joven Carolina del Carmen Rivas López, de 23 años, la que estaba envuelta en un sábana blanca en el cuarto donde dormía con su compañero de vida, en la casa de su suegro, Bernabé Méndez González, según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional.



El hecho sangriento se registró del puente La Hielera 200 varas al sur, en el barrio Guanaca. El padre del sospechoso, don Bernabé, dio parte a las autoridades policiales, que se presentaron al lugar del crimen en compañía del forense, donde se descubrió que la joven fue apuñalada sin compasión hasta quitarle la vida, ya que presentaba 18 heridas en diferentes partes del cuerpo, una de las cuales le cortó la yugular.



Una tía de la víctima, de nombre María López Castro, aseguró que ella salió desde el sábado a Jinotega y dejó a su sobrina sola, pero nunca se imaginó que al regresar la encontraría muerta. No obstante, desconoce quién la asesinó.



La Policía está dirigiendo las investigaciones hacia el compañero de vida de la muchacha, Roberto Carlos Méndez Santana, de 21 años, quien se ha convertido en el principal sospechoso del crimen, debido a que según vecinos de la familia le daba mala vida a Carolina del Carmen, ya que constantemente discutían y la amenazaba con matarla.



Hasta el momento el compañero de vida de Carolina del Carmen no ha dado la cara, por lo que las sospechas en su contra van en aumento. Es buscado por la Policía para esclarecer este nuevo feminicidio que alarga la lista de las mujeres asesinadas en este departamento.