Despojan a “semanero” de mercadería y dinero

JUIGALPA, CHONTALES

De cinco mil córdobas en efectivo y mercadería fue despojado el “semanero” --vendedor ambulante que cobra una vez por semana a sus clientes--, Róger Urbina, por dos sujetos desconocidos que, armados con filosos cuchillos, lo interceptaron al momento en que caminaba en el sector del puente La Tonga, en Juigalpa.



El asaltado declaró ante un instructor de Auxilio Judicial que todo se originó a la hora en que se dirigía al Barrio San Antonio, a retirar la cuota semanal que sus clientes abonan al crédito de ropa y electrodomésticos.



Urbina aseguró que al llegar al extremo sur del puente la pareja de delincuentes le salió al paso y tras colocarle un brillante puñal en las costillas le ordenaron que no hiciera ningún movimiento, y de inmediato se lo llevaron hasta la vega del río.



Cuando lo introducían a una burra de monte, el “semanero” le dijo a sus captores: “De corazón les pido que no me hagan nada. Si me van a robar el dinero yo no me opongo, pero les ruego por el amor a Dios no me golpeen”.



Ni cortos ni perezosos los antisociales le quitaron mil trescientos córdobas en efectivo, un bolso en el cual guardaba la mercadería entre ropa nueva, cortes y otros artículos que no detalló en su denuncia, además, le quitaron sus zapatos y luego lo despacharon descalzo.



A la escena del robo se movilizó con urgencia una guardia operativa para la investigación de este robo con intimidación Sin embargo, en el lugar no encontraron pista que los llevara a capturar a los sujetos que despojaron de sus pertenencias a Róger Urbina.