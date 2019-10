Bochinche en las puertas de la Policía

En la entrada de la Sexta Delegación de Policía, doña Ana Rosa Potosme Angulo, de 50 años, y Daniel Picado, se acusaron mutuamente ayer por la mañana.



La dama denunció que Picado le destruyó la casa, mientras que Daniel decía que ahí lo habían golpeado.



Picado dijo que al salir de un bar ubicado en la Villa “Rafaela Herrera”, para ir a su casa, fue interceptado por varios sujetos, entre ellos “Yuri” y “Quijada”, quienes le robaron su celular, dinero en efectivo y documentos personales.



“Yo les di persecución y se metieron a la casa de esa señora --Ana Rosa--, sus hijos son pedreros, ahora dice que yo soy el que tiene antecedentes. Es cierto que le di varios machetazos a la casa, pero fue porque ahí estaban los ladrones”, confesó Picado.



Asimismo, recordó que cuando estaba bebiendo en el bar, reconoció a varios sujetos que meses atrás habían herido a su hermano, por lo cual uno de ellos lo golpeo.





Confesión

“Es cierto que en el bar me golpeó uno de los que hirieron a mi hermano, hasta disparos al aire hizo y hasta creo que el arma es ilegal, pero las demás lesiones me las hicieron los vecinos de ella --Ana Rosa--”, reiteró Picado.



Por su parte, doña Ana Rosa Potosme denuncia a Picado por daños a la propiedad, y en todo momento negó que sus hijos fueran ladrones, además, dijo que ella no les dio refugio a los ladrones de su acusador.



“Muchas veces lo he salvado, es mi vecino, pero lo que le hizo a mi casa no tiene nombre, me la destruyó a machetazos. Eso no se hace, mis hijos nada tienen que ver. Yo estaba sola, tengo muchos nietos pequeños, todos están asustados por lo que ocurrió”, relató doña Ana Rosa.



Por su parte, los agentes policiales investigan las denuncias de ambos afectados.