Fue asesinato, y culpan a ayudante

CORINTO, CHINANDEGA



Tal como EL NUEVO DIARIO lo planteó en su edición del domingo seis de abril, el joven corinteño Emir Eleazar Rostrán Olivares, de 22 años, fue víctima de asesinato desde su extraña desaparición, la madrugada del lunes 31 de marzo, cuando se dirigía en un cabezal a dejar un cargamento de trigo hacia la ciudad de Granada, a una empresa procesadora de harina.



El cuerpo fue encontrado a las cinco y media de la tarde del lunes, en un predio baldío ubicado a un lado de la carretera La Paz Centro-Nagarote. Antonia García, abuela del cabezalero, informó que efectivos policiales le dijeron que habían encontrado el cuerpo, y que requerían características para su identificación.



“Es él… tenía unas muelas que le hacían falta, era pecoso, un lunar de mancha y el pelo liso. Estaba en avanzado estado de descomposición, envuelto en una colchoneta, con 18 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, le quebraron las costillas y dislocaron su hombro”, dijo serena la abuela del infortunado.



Rostrán Olivares manejaba el cabezal placas CH-03070, con la rastra CH-03038, con más de 800 quintales de trigo a granel, propiedad de Monisa, y era acompañado por su ayudante, Léster Dávila Márquez, originario de El Realejo, quien no dio información de lo ocurrido y desapareció al día siguiente del hecho.





Evidencias del crimen

Efectivos policiales localizaron el cabezal y su rastra abandonados a la orilla de la Carretera Sur, a la altura del kilómetro 52, frente a unos cabezales en Carazo. El automotor estaba sin la carga del trigo y la cabina del cabezal estaba manchada con abundante sangre, como evidencia del crimen.



A pocos metros del lugar donde quedó el cabezal la Policía descubrió una camisa blanca que tenía puesta Rostrán Olivares, también con abundantes manchas hemáticas.



Al siguiente día de la misteriosa desaparición del joven corinteño, el ayudante apareció tranquilamente en su casa en El Realejo, pero se esfumó pocos minutos después, como por arte de magia.



“El propietario del cabezal vio a Dávila sentado en su casa, pero ahora está desaparecido y nadie da con su paradero”, recalcó Víctor Napoleón Olivares García, tío del desaparecido, quien detalló que una hermana de Dávila les comentó que su hermano se había marchado en horas tempranas del martes 1 de abril y que le había comentado “si alguien pregunta por mí, decí que no me has visto para nada”.



Para Daniela Denilse García Sevilla, prima del asesinado, la Policía debe investigar a fondo este crimen y capturar al ayudante del cabezal, quien a su juicio es uno de los principales sospechosos, porque huyó y no informó acerca de lo acontecido.



La joven dijo que cuando desapareció su primo, varias personas dejaron entrever que se trataba de un auto-robo, lo cual es ilógico, porque lo asaltaron y asesinaron. El joven no dejó hijos con su esposa, Johana Elizabeth Rojas Sandoval, originaria de Corinto.



Para García Sevilla es sospechoso que la fatídica noche del 31 de marzo salieron 23 camiones con carga y a Emir Eleazar lo dejaron de último en la caravana.





Sujetos extraños a bordo de cabina

La abuela del asesinado aseguró que antes de partir su nieto se despidió de ella y le solicitó varios limones para el desayuno. “El tenía previsto regresar la tarde del siguiente día, yo lo encomendé a Dios. Cuando me dijeron que no había llegado a su destino me imaginé lo peor”, expresó doña Antonia.



“Un chofer nos dijo que encontró el cabezal que manejaba mi nieto cerca del Empalme de Izapa, pero le extrañó que al hacer cambio de luces no le respondió y cuando le pitó tampoco le respondió. Nos aseguró que sólo miró la mano de un hombre que junto a otros iba dentro de la cabina del cabezal, los que se supone asesinaron y robaron la carga a mi nieto”, afirmó García.



Familiares esperaban la tarde del martes el cadáver del joven Emir Eleazar Rostrán Olivares, en su vivienda, situada frente a la Colonia Invi, del puerto de Corinto, para darle cristiana sepultura.