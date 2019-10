“Trompadas” a reo condenado por muerte de su mujer

Los familiares de quien en vida fuera Luz Marina Ruiz Uriarte quedaron tan inconformes con la calificación del delito que cometió el dirigente sandinista de Batahola, Juan Bautista Silva, que Fidel Ernesto Ruiz Uriarte le “reventó” la boca al reo de un golpe, en las puertas del Juzgado Segundo Penal de Juicio.



La juez suplente María Mercedes Rocha calificó el delito como homicidio frustrado porque, a su juicio, no hubo actos preparatorios para cometer el ilícito, como ocurre en el asesinato.



La Fiscalía había calificado el delito como asesinato porque Silva primero encerró a la víctima en su casa, en Batahola, le roció los ojos con gas lacrimógeno, para evitar que ésta opusiera resistencia y luego le propinó doce estocadas en diferentes parte del cuerpo.



Sin embargo, el Ministerio Público tuvo que debatir la pena en base a lo dispuesto por la juez: por el homicidio frustrado de Luz Marina solicitó la pena máxima de siete años de prisión para Silva, y cuatro meses más por lo que hace a las lesiones que éste le infligió a Fidel Ernesto Ruiz, el seis de febrero, día de los hechos.





“Pudo haber huido”



El abogado defensor, Julio Morales Aragón, solicitó la pena mínima de seis años de prisión por el homicidio frustrado y cuatro meses por las lesiones, alegando que Silva pudo haber huido, pero no lo hizo y además admitió espontáneamente su delito.



La juez citó a las partes para notificación de sentencia el próximo 18 de abril a las tres y media de la tarde.



Fidel Ruiz dijo que se va a poner en huelga de hambre porque no está de acuerdo con la tipificación del delito “porque nada tiene que ver con los hechos…No deja de ser un asesino”, acto seguido le dio un golpe al reo, lo que desató la molestia de los familiares de éste, quienes le “endilgaron” la autoría de varios delitos y dijeron que habría que preguntarse qué fue lo que le hizo Luz Marina a Juan Bautista.





Era un mantenido y violento

Los familiares de Fidel reaccionaron diciendo que lo que hizo la víctima fue mantenerlo por 18 años, porque no trabajaba, y aguantarle maltrato por cualquier cosa.



“Lo que hizo mi padre es imperdonable”, dijo Irlanda Silva, hija del reo y de la víctima, quien esperaba una pena más alta para su papá.



Martha Ruiz señaló que su hermana, Luz Marina, denunció en dos ocasiones a Silva por maltrato intrafamiliar, “¿pero qué protección tenemos las mujeres con estas leyes?”, se quejó reclamando por la tipificación del delito.