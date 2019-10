Dos homicidios en “malos caminos”

A punto de “plomazos” murieron la noche del lunes un joven de 20 años y un adolescente de 14, en dos barrios del Distrito Seis de Managua.



Juan Alejandro Flores Centeno, de 14 años, y Miguel Ángel Aburto, de 20, son las dos víctimas mortales de la violencia vivida la noche del lunes en Villa Austria y en los alrededores de “La Rocargo”.



El primero en caer abatido bajo el fuego de las balas fue el adolescente José Alejandro Flores, quien fue alcanzado por un proyectil de pistola calibre 25, detrás de la oreja derecha.



Flores, quien cursaba el primer año de secundaria en el Instituto Villa Austria, fue baleado por uno de sus amigos que es miembro de la pandilla de “La Cancha”.





Versión policial

Las autoridades policiales informaron que la muerte del menor tuvo como antesala el robo a un taxista, a quien unos jóvenes transgresores de la ley intentaban atracar.



De acuerdo con el informe oficial, el jefe del sector del barrio “Georgino Andrade” escuchó los gritos desesperados del taxista pidiendo auxilio desde su casa y comenzó a dar persecución a los jóvenes.



En la persecución el agente policial logró capturar a Juan Alejandro Flores Centeno, provocando que los amigos de éste se regresaran a rescatarlo.



Erlin Antonio Medina Centeno dijo que los amigos de su hermano menor lo pasaron trayendo de la casa “para que los fuera a reforzar”, porque supuestamente se iban a enfrentar con sus rivales, del barrio “Georgino Andrade”.



Sin embargo, el enfrentamiento fue con el policía.



Erlin Medina admitió que su hermano no hizo caso a los concejos de los mayores, para que no anduviera con malas compañías, y terminó pagando con su vida el error cometido.





¿Pasada de cuentas?

Y en los alrededores de “La Rocargo”, horas más tarde fue ultimado de tres impactos de bala y varias cuchilladas el joven Miguel Ángel Aburto, de 20 años.



El crimen contra Aburto fue ejecutado por tres sujetos cuando éste se encontraba en una esquina cercana a su casa, informaron las autoridades.



Según las investigaciones policiales, los tres criminales primero redujeron a Aburto y luego lo condujeron hasta a un árbol, donde le dieron muerte.



Por este crimen las autoridades policiales de la Estación Seis no tienen detenidos, al igual que en el caso del adolescente de 14 años.