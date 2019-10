“Los Chukis” se ensañan con adolescente enfermo

Dos miembros de la pandilla “Los Chukis” son los presuntos autores del crimen perpetrado la tarde del martes contra el escolar Luis Eduardo Navas Romero, de 14 años, quien a causa de un reciente problema de salud no pudo correr para escapar de sus gratuitos atacantes.



Navas, quien fue ultimado de tres cuchilladas, fue emboscado por Edwin José Escobar y Manuel Espinoza, ambos de 18 años, cuando se adentró a un callejón, en el camino hacia su centro de estudios.





Menor involucrado

La Policía también trabaja en la búsqueda de un tercer sospechoso de haber participado en el crimen, de quien se presume es un menor de edad.



Aunque el jovencito fue llevado con vida al Hospital “Roberto Calderón”, con tres estocadas cerca de la tetilla izquierda, éste murió a eso de las cuatro de la tarde en el quirófano de ese centro asistencial.



Aparentemente el adolescente, quien cursaba el cuarto año de secundaria, se resistió al robo, razón por la cual uno de los asaltantes le propinó las tres estocadas.



Nancy Romero, madre de la víctima, dijo que su hijo probablemente no pudo huir de sus agresores porque no podía correr, ya que se estaba recuperando de una operación de hernia.



Los dos hermanos menores de Luis Eduardo, quienes iban con éste al colegio, relataron a la Policía que su consanguíneo se quedó atrás de ellos y se adentró al callejón donde encontró la muerte.