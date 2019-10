Tres culpables por plagio de sobrinito

Pese a que alegaron inocencia, Glenda Lisseth Mena, Sugey del Rosario Molina Luna y José Luis Sandoval fueron declarados culpables por la coautoría del plagio de un niño de cinco años, por cuya cabeza pidieron un millón y medio de córdobas, lo que les podría costar seis o cuatro años de su libertad, tomando en cuenta que la Fiscalía dice que hay agravantes, pero los defensores dicen que más bien hay atenuantes.



El único acusado que salió bien librado del proceso fue Roberto Abelardo Lazo Medina, porque logró probar que el día del hecho (en agosto del año pasado) él simplemente estaba deambulando cerca del Estadio Nacional, en busca de cigarrillos y drogas, sitio donde los secuestradores llegaron a recibir el dinero y a entregar al niño plagiado.



Mena alegó a su favor que es “madre y padre” de cinco niños y que “nunca le haría daño a su sobrino”, pero el juez Solís, que fue el que la juzgó a ella, no le creyó nada.





“No sabía”



Los miembros del tribunal de jurados tampoco le dieron crédito a Sandoval, quien admitió que efectivamente tuvo al menor en su casa, porque Mena le pagó, “(pero) yo no sabía que el niño era secuestrado, eso es nuevo para mí”, acotó.



Sin embargo, la Fiscalía presentó testigos que ubican a la tía del niño en el Instituto Loyola, de donde se lo llevó, la otra mujer sirvió de “correo” de la carta de rescate que está plagada de errores de ortografía que END omitió.



La carta dice: “Señoras y señores, harán lo que nosotros decimos, porque si no, no lo vuelven a ver, no va a volver a ver la luz del día. No metan ni a la Policía ni a sus familiares aquí porque si no él jamás regresará a sus manos.



Sigan con su negocio normal, como si nada ha pasado. No saben con quién trabajan. Cuidado con hacer estupideces, no saben con quién se metieron, no jueguen sucio porque les pesará o van a lamentar haber nacido jamás.



Si quieren verlo de nuevo, la cabeza de él es de un millón y medio de córdobas. Sin rodeos les damos 48 horas. Estaremos en contacto. Pronto sabrán de nosotros. Nos vemos amigos. Cuidado. No se hagan los héroes porque les costará la vida y a él no lo van a volver a ver en su vida…Atentamente ‘Los Monos’”.



El juez citó a las partes para el 23 de abril, a fin de darles a conocer la sentencia condenatoria.



El abogado de Mena, Bárbaro Eloy Díaz, interpuso un incidente alegando que su cliente está dando de mamar a un bebé y no puede estar en régimen carcelario, sin embargo, el juez revocó a ella y a Molina el arresto domiciliar del que gozaron durante el proceso, para dictarles la prisión, mientras que a Sandoval sólo se la reconfirmó.