Breves judiciales Lizbeth García

16 Abril 2008

7:02 p.m.

Claman por justicia y no más impunidad

Sugey y Nelson Lacayo clamaron por justicia por el homicidio de su sobrino, Justo José Lacayo, de 24 años. “Él estaba en su casa y no estaba haciendo nada (malo), por lo que espero que su muerte no quede impune, porque no era un perro al que mataron”, dijo llorando Sugey Lacayo.



Sus palabras tuvieron eco, porque el juez Séptimo Penal de Audiencias, Abelardo Alvir, decretó la prisión contra los supuestos hechores, David Alonso Hernández, de 22 años, y Gustavo Alonso Sánchez Zamora.



Según la acusación que presentó la fiscal Matilde Villanueva en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencias, el 13 de abril el afectado estaba ebrio y dormido en la acera de su casa, ubicada en el barrio El Paraisito, cuando se presentaron los acusados para robarle un par de zapatos.



Al momento, Justo José los repelió a pedradas, por lo que Hernández le advirtió que regresaría a matarlo, y 15 minutos después se apareció con una pistola, en compañía de Sánchez y diez sujetos más.



Entre todos apedrearon la casa de los Lacayo, quienes le dijeron a su sobrino que entrara a la vivienda, pero los dos sospechosos lo impidieron.



David Hernández le disparó dos veces a Justo José, perforándole ambos pulmones, en tanto que Sánchez atacó a machetazos la casa de las víctimas, en el preciso momento en que Nelson Lacayo trataba de cerrar la puerta, por lo que recibió una cortada en el dedo medio de la mano derecha, agrega la acusación.



Después, los hechores huyeron, sin embargo, éstos alegaron por medio de sus abogados que ellos se entregaron voluntariamente a las autoridades.



El juez dijo que presentarse ante una Estación de Policía no es eximente de responsabilidad penal, y los mandó a la cárcel. La audiencia inicial será el 24 de abril, a las nueve y media de la mañana.



Dos noviazgos que terminaron mal

Una mujer que se enamoró de un hombre que resultó ser todo un degenerado, porque abusó de su hijastra de 13 años, y un joven de 18 años que tenía un noviazgo con una niña de trece años, terminaron muy mal sus relaciones, porque la primera está presa por su complicidad en el delito de índole sexual, mientras que el otro, si bien no está preso, es objeto de proceso judicial.



El caso de la madre “consentidora” se ventila en el Juzgado Octavo Penal de Audiencias, donde la Fiscalía acusó como supuesto autor del delito de violación a Sergio Mejía Espinoza, pero éste aún no ha sido detenido.



El escrito acusatorio señala que este hombre, aparentemente, empezó a manosear a su hijastra a los cinco años, pero a los diez la violentó sexualmente varias veces.



No obstante, cuando la niña le contó todo a su mamá, porque estaba embarazada, ésta le dijo que fuera a poner la denuncia sola, olvidando su deber de proteger a sus hijos, por lo que ahora está tras las rejas a la espera de audiencia inicial para el 22 de abril, en horas de la mañana.



La otra acusación dice que supuestamente Ruddy Rivera Aráuz se aprovechó de la minoría de edad de su noviecita para tener relaciones sexuales con ella.



El dictamen confirma desfloramiento, pero no hay ni una sola huella de violencia en la jovencita, que ahora está en crisis por su acelerado desarrollo sexual.



A juicio asaltantes despiadados

César Rivera Romero y Axel Manuel Amador enfrentarán juicio porque supuestamente son coautores de los delitos de robo con intimidación y homicidio frustrado en perjuicio de Jonathan Balmaceda Mendoza, de 18 años, y Luis Manuel Delgado, de 20.



La acusación dice que el 31 de marzo, las víctimas estaban en el barrio “Edmundo Matamoros”, conversando con una amiga, cuando los acusados se presentaron con arma de fuego y exigieron que ambos entregaran todo objeto de valor que cargaran.



Delgado fue despojado de un celular valorado en 150 dólares y Balmaceda de un Ipod que costaba 200 dólares, sin embargo, aparentemente Rivera es muy despiadado, porque montó su arma y le propinó un disparo en la mandíbula izquierda a Jonathan, lesión que puso en peligro su vida y le dejó una cicatriz visible y permanente en el rostro.



Cinco días después, el cinco de abril, la víctima estaba recuperándose de sus heridas, cuando vio a sus victimarios, en el mismo Hyundai blanco sin placas en el que huyeron el día del atraco, por lo que avisó a la Policía, y una patrulla los capturó.