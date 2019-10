Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

16 Abril 2008

7:03 p.m. |

Ciclista malabarista pierde la vida

Lésber Quintero / TOLA, RIVAS

Hacer malabares en bicicleta fue el “pasaporte” que condujo a la muerte al joven Roberto Guillén Campos, de 17 años, ya que cuando hacía pericias cayó de su velocípedo y minutos después falleció a consecuencia de una fractura en el cuello, más trauma cráneo encefálico, según el dictamen del médico forense en poder de la Policía de Rivas. El lamentable suceso se dio en la cancha deportiva de la comarca El Astillero, del municipio de Tola, donde el jovencito hacía “gracias” en bicicleta, a las siete de la noche del lunes, y cuando intentaba cruzar una pared de lado a lado cayó al suelo y sufrió graves lesiones que lo dejaron en pésimas condiciones de salud. Ante lo ocurrido, Elvis Chávez, tío del ciclista, avisó al resto de la familia y en un esfuerzo por salvarle la vida lo trasladaron al hospital de esta ciudad, pero desafortunadamente Guillén Campos falleció en el trayecto.



Pequeño ratero la deja sin comida

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Un pequeño ratero de iniciales P.E. guarda prisión en las celdas preventivas de la estación policial de Jinotepe, después de que despojó de un bolso a la señora María del Socorro Conde Mercado, a quien le robó 750 córdobas con los que compraría la comida de la quincena para sus hijos.Según las autoridades, el atraco tuvo lugar cerca de una entidad financiera en Jinotepe y el presunto autor tiene en su contra graves antecedentes delictivos, por lo que fue pasado a la orden de los tribunales especiales para la niñez y la adolescencia.



Recuperan escopeta 12

Lésber Quintero / RIVAS

La Policía del municipio de Potosí recuperó una escopeta calibre 12 que antisociales habían robado violentamente al vigilante Carlos Chamorro Duarte, cuando éste se encontraba en labores de vigilancia en un plantío de plátanos ubicado en el municipio de Buenos Aires. Al vigilante lo interceptaron la noche del siete de abril sujetos desconocidos que lo golpearon con un garrote en la cabeza, y al dejarlo indefenso lo despojaron de la escopeta y se dieron a la fuga. No obstante, cuatro días después la Policía encontró en el campo de béisbol de la comarca Apompoá, del municipio de Potosí, a dos adolescentes que estaban manipulando la escopeta robada. Según la vocera de la Policía de Rivas, capitana Luisa Amalia Chavarría, cuando los adolescentes de iniciales I.D. e Y.S. observaron la llegada de la patrulla policial trataron inútilmente de darse a la fuga, pero ahora están siendo procesados por posesión ilegal de armas.



Baleado en extrañas circunstancias

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

En el Hospital Santiago, de esta ciudad, se recupera Luis Arteaga, de 34 años, después de haber recibido un balazo en el omoplato izquierdo, cuando se encontraba en la finca Santa Margarita, de Jinotepe. Las autoridades policiales no precisaron cómo el joven recibió el disparo. Su estado es ahora estable, según dijeron los médicos que lo atendieron.



Canadiense sufre cuantioso robo

Lésber Quintero / RIVAS

La Policía de la ciudad de Rivas investiga un cuantioso robo que sufrió la madrugada de este lunes la canadiense Shelley Sims, de 53 años, a quien los antisociales se le llevaron una bicicleta, dos balsas, un monedero, una cámara fotográfica, así como una computadora, un MP3, un DVD y documentos personales, más 1,500 córdobas en efectivo. Según la afectada, el robo ocurrió en su residencia, ubicada frente al costado norte del Colegio Fátima, donde los delincuentes violentaron el portón principal de la casa para ingresar y hacer de las suyas, cuando la canadiense disfrutaba de un profundo sueño.



Dejan sin sillas iglesia evangélica

Lésber Quintero / RIVAS

Antisociales que operan en Rivas se introdujeron a la Iglesia Nazareno, ubicada en el barrio Nicaraocallí, de esta ciudad, para llevarse 50 sillas plásticas y un micrófono inalámbrico. La denuncia del robo, ocurrido este trece de abril, la interpuso ante la Policía el pastor Martín Vargas Delgado, quien detalló que el monto de lo sustraído asciende a 6,300 córdobas, y agregó que los antisociales desprendieron una verja para introducirse al templo.



Motocicleta desmantelada

Lésber Quintero / RIVAS

La Policía rivense investiga la identidad de antisociales que la noche del doce de abril desmantelaron una motocicleta, en el campo deportivo del barrio San Rafael. La motocicleta, que recientemente había comprado la señora Luisa Hernández Muñoz, la andaba su hijo, Eric Pérez Hernández, quien al regresar a su casa, ubicada en el barrio San Rafael, la dejó en la acera de la entrada y la introdujo al inmueble, y cuando salió, a las diez de la noche, para guardarla, ya no la encontró. Al día siguiente, la moto fue encontrada en el campo deportivo sin ambas llantas, sin rines ni ejes, sin la batería y la montura.



Hermanos con armas ilegales

Lésber Quintero / CÁRDENAS, RIVAS

Dos hermanos adolescentes del municipio de Cárdenas fueron retenidos el pasado trece de abril por oficiales de la Policía, tras conocerse que en la comarca Tiruri andaban comercializando una pistola TT de 9.52 milímetros, niquelada.



La pistola le fue incautada al joven de iniciales D.C., quien andaba en compañía de su hermano, M.C. y la también adolescente K.V. Según la Policía, los hermanos no presentaron ninguna documentación del arma, por lo que a D.C. lo procesarán por posesión ilegal de armas, aunque mientras tanto gozará de libertad.