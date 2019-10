Breves judiciales Lizbeth García

17 Abril 2008 |

3:47 p.m. |

Por la pena mínima, reo admite homicidio de mesero

Luis Vallecillo Mondragón admitió este jueves ante la juez Décimo Penal de Juicio, la autoría del homicidio de Álvaro Salvador Santana. La fiscal Leyla Prado indicó que el Ministerio Público solicitó la pena mínima que existe para dicho delito, es decir, seis años de prisión. El abogado defensor se allanó a la solicitud, pero será hasta en los próximos días que la autoridad judicial se pronunciará en sentencia. El crimen ocurrió en marzo de este año, en el bar “Rincón Cubano”, del Mercado “Israel Lewites”, cuando el acusado quiso llevarse por la fuerza a su ex mujer, una mesera del local, momento en que la víctima pasó cerca de la pareja y recibió dos estocadas (una en el brazo y otra en el pecho) sin causa alguna. En su momento, el abogado Óscar Martínez Zelaya señaló que su cliente actuó en legítima defensa porque, presuntamente, la víctima lo había atacado a botellazos, pero ayer admitió los hechos tal y como los relató el Ministerio Público.



Supuestos robacables a juicio oral

La Defensoría Pública hizo todo lo posible para evitar que José Daniel y su hermano, Jairo José Escobar Cabrera, además de José Santiago Blandón Torres, alias “Munray”, y Reinaldo José Núñez Calero, alias “Chino”, fuesen remitidos a juicio oral y público por el robo con fuerza de 5,000 metros de cable de cobre, propiedad de Radio Managua, pero el juez Décimo Penal de Audiencias, Norge Rivera, admitió todas las pruebas propuestas por la fiscal Urania Fonseca para ir a juicio oral el próximo tres de julio. Para consuelo de los acusados, a petición de sus abogados y de la misma Fiscalía, seguirán bajo medidas alternas a la prisión. Durante la audiencia inicial del juicio, los abogados Harold Leal y María José Vanegas pidieron al juez que no elevara la causa a juicio y que le diera a la Fiscalía nuevos y mejores elementos de prueba, dado que en los que habían no existía ni un solo testigo que haya visto a los imputados sustrayendo los cinco carretes de cable de la bodega de la radio, ubicada en Villa Progreso. Los defensores públicos señalaron que tres de los cuatro acusados son chatarreros, pero el que hayan pasado temprano por el lugar de los hechos no significan que hayan sustraído material alguno. Según Miguel Ángel Casco, propietario de la radio, los cables robados valen 3,507 dólares.



¿Rechazo de acusación traerá consigo más sangre?

Una juez Especial de Menores rechazó la acusación que la Fiscalía promovió en contra de un joven de 17 años que supuestamente había participado en el homicidio de Róger Francisco Chávez, crimen acaecido en el barrio “Jorge Dimitrov”, el 15 de enero de 2008. La abogada Darling García Álvarez explicó ayer que la judicial rechazó la causa, porque del mismo escrito acusatorio se desprende que la víctima falleció por hemorragia intra abdominal derivada de un disparo en la espalda, pero quien disparó fue, aparentemente, Jairo José Flores Gómez, en tanto que el menor, si hipotéticamente tuviese alguna responsabilidad, sería por lesiones dolosas en perjuicio de Luis Enrique Chávez, y no por homicidio frustrado ni consumado. Cabe señalar que el homicidio está derivado de viejas rencillas entre dos familias del barrio “Jorge Dimitrov”, y habrá que ver si el rechazo de la causa no trae más pleitos entre las dos agrupaciones.