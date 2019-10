Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Violada delante de su marido

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Una joven de 25 años fue violada por dos antisociales mientras a su marido, que es taxista, lo ataron de pies y manos para que no pudiera defenderla. La afectada dijo a la Policía que se dirigía con su marido a Solingalpa, a eso de las ocho de la noche, pero al llegar a la salida a Managua, dos sujetos le hicieron parada y le dijeron a su compañero de vida que por cuánto los llevaba al sector de Las Tejas. Como iban en la misma dirección, el taxista decidió hacerles el viaje. Al llegar a la entrada al Rastro Municipal, uno de los delincuentes sacó una pistola y el otro un cuchillo y obligaron a su marido a detenerse. Lo ataron de pies y manos y lo obligaron a que se acostara boca abajo, mientras a ella le exigieron que se quitara la ropa y la ultrajaron. Los dos delincuentes se dieron a la fuga llevándose además mil trescientos córdobas que el taxista llevaba en la bolsa del pantalón, agrega la afectada, quien presentó la denuncia ante las autoridades policiales. Hasta el momento los violadores no han sido identificados.



Suicidio en Las Gavetas

Máximo Rugama / ESTELÍ

En la comunidad Las Gavetas se quitó la vida el ciudadano José Cruz García Rugama, de 46 años, al colgarse de un árbol de mango cercano a su casa. Según versión de testigos y familiares, el suicida tenía tres días de andar ingiriendo licor sin cesar, pero desconocen los motivos por los cuales haya tomado tan fatal decisión. La valoración de la médico forense Mirna Ortez confirma que la causa de la muerte fue asfixia mecánica o ahorcamiento. El cuerpo fue entregado a sus familiares para que le dieran sepultura.



Intruso resultó “gatillo rápido”



Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con un balazo a la altura de la tetilla izquierda se encuentra el ciudadano Evaristo García Díaz, de 62 años, quien fue víctima de un sujeto que se había metido al patio de su casa, con intención de robar. El afectado dijo a la Policía que al escuchar ladrar los perros salió al patio a ver qué pasaba, por lo que vio a un sujeto vestido con ropa “pinta” y lo reconoció como el hijo de la señora Pola Silva, por lo que lo enfrentó preguntándole qué hacía en el patio de su casa. Al no contestarle, el sexagenario lanzó una piedra al intruso, pero como respuesta recibió varios balazos, uno de los cuales lo alcanzó en el pecho. El afectado además señaló que este sujeto, que habita en la comunidad de San Pablo, municipio de San Ramón, es la misma personas que el 18 de febrero le robó dos mil córdobas en efectivo y un radio, por lo que pide que lo capturen y pague por el delito cometido.



Velocidad y licor dejan tres lesionados

Máximo Rugama / ESTELÍ

Tres personas lesionadas y daños materiales cuantiosos es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en las cercanías de la ciudad de Condega, sobre el kilómetro 181 de la Carretera Panamericana Norte. Según el teniente Abel Herrera, portavoz de la Policía en este departamento, el accidente fue tipificado como vuelco y ocurrió cuando circulaba de norte a sur una camioneta sin placas, conducida por Eddy Castillo Suárez, quien conducía a exceso de velocidad y con aliento etílico. El sospechoso, al llegar al sitio de los hechos, perdió el control del timón al instante que culminaba una curva, por lo que se salió del carril y luego se volcó. Como resultado del hecho lamentable resultaron lesionadas Oralia del Socorro López Bustamante, de 38 años, y Yaribeth Picado López, de 19, quienes viajaban a bordo de la camioneta. También resultó con lesiones, pero de poca importancia, el conductor de la camioneta, quien fue internado en el Hospital San Juan de Dios, de Estelí, para su debida observación médica.



Detenido con dos libras de marihuana

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con dos libras de marihuana fue capturado el ciudadano Gregorio Herrera Gutiérrez, de 30 años, quien llevaba su carga en una mochila, con destino al poblado de Rancho Grande, donde sería comercializada entre traficantes que a su vez la venderían en Matagalpa. Una patrulla policial se encontraba en la garita ubicada en la comarca Kuskawás, municipio de Rancho Grande, cuando apareció Gregorio cargando su mochila, pero al ver a los agentes salió corriendo para tratar de escapar. De nada le sirvió su prisa, porque fue capturado a los pocos minutos y al revisarle la mochila los agentes le encontraron la hierba alucinógena que estaba lista para ser consumida y al hacerle la prueba de campo resultó ser marihuana con un peso de dos libras. Gregorio pasó a la orden del Ministerio Público para que responda por el delito cometido.



Máximo Rugama / ESTELÍ

Con lesiones de gravedad resultó el adolescente Yalmar Antonio Velásquez Moreno, de 15 años, al ser impactado por la camioneta que conducía Rubén Antonio Morán Moreno. El accidente tuvo lugar en el sector de La Habana, en la jurisdicción del municipio esteliano de La Trinidad, ubicado sobre el kilómetro 136 de la Carretera Panamericana Norte. El menor circulaba en una bicicleta cuando fue impactado por una camioneta verde, sin placas, conducida por Rubén Antonio Morán Moreno. Supuestamente el ciclista interceptó el paso del automotor y por ello ocurrió el lamentable accidente. Yalmar Antonio Morán Moreno sufrió un trauma craneoencefálico, por lo que de inmediato fue trasladado al hospital de Estelí y poco después remitido al Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, de Managua, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Dos empleados abusivos

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Bajo los cargos de hurto y daños materiales en una camioneta fueron detenidos los ciudadanos Felipe González Pineda, de 36 años, y Darwin Ariel Rayos Rojas, de 21, los que según el ciudadano Milton José Zamora López “se bacanalearon” tres mil córdobas. La denuncia que interpuso el afectado, residente en la ciudad de Sébaco, asegura que mandó a los señalados a vender productos en su camioneta placas M04740, a Estelí. Pero después de vender el producto y reunir tres mil córdobas, los sospechosos se fueron a tomar licor hasta terminar el dinero de la venta del día. Pero Felipe y Darwin, ya con sus buenos tragos entre pecho y espalda, comenzaron a dar vueltas en la camioneta, la que posteriormente chocaron causándole daños materiales. Después del accidente fueron capturados por la Policía Nacional y acusados por su patrón.