Espantoso encontronazo

La madrugada del viernes, Víctor Virginio Flores, de 51 años, se convirtió en la tercera víctima mortal del llamado “tramo de la muerte”, después de estrellar la camioneta que conducía contra la parte trasera de un camión.



Flores, originario del municipio de San Francisco Libre, también conocido como San Francisco de El Carnicero, murió de forma instantánea atrapado entre la armazón de la camioneta Nissan, placas LE 01564.



El fatal accidente aconteció en los primero minutos de ayer viernes, a la altura del kilómetro 26 y medio de la Carretera Panamericana Norte.



Para poder extraer el cadáver de Flores del amasijo de hierro en que quedó convertida la camioneta, los bomberos tuvieron que utilizar equipos hidráulicos.



Según el informe oficial de la Policía de Tránsito en Tipitapa, Flores fue el causante de su tragedia, al no guardar la distancia del camión que conducía en la misma dirección Juan Juárez López, de 30 años.



Por no haberse encontrado señales de frenazos en el pavimento no se pudo determinar la velocidad con la que conducía la víctima, explicaron las autoridades de Tránsito.



En la camioneta fueron encontradas varias latas de cervezas, pero no se ha determinado si Flores manejaba en estado de ebriedad, dijo el jefe de Tránsito en Tipitapa, capitán Eddy Orozco.



A inicios de la semana, en el mismo “tramo de la muerte” que comprende entre la Garita Norte, ubicada en el kilómetro 14 de esa carretera y el Empalme de San Benito, también murió un vende paletas congeladas, y semanas atrás un enfermo mental.