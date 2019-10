Versiones encontradas sobre joven baleado

MASAYA



En medio de un enfrentamiento entre un oficial de la Policía de Masaya y un grupo de antisociales resultó baleado el joven Mario Antonio Alemán Martínez, de 19 años, quien en compañía de otros sujetos agredieron al agente del orden Juan Castillo Sandoval.



El oficial Castillo Sandoval dijo que antes del altercado, él se encontraba descansando en su casa, junto a su esposa. “Mi esposa me dijo que ella había escuchado varios golpes fuertes en la casa vecina, que parecía que alguien se quería meter… luego me levanté para ver lo que pasaba y al salir a la calle observé que mis vecinos tenían retenido a un ciudadano y de inmediato llamé al puesto de mando de la Policía para solicitar apoyo”, refiere el denunciante.



Agrega que mientras esperaba que llegara la patrulla, vio que un grupo de sujetos se acercaba para “rescatar” al detenido. Este grupo de antisociales era parte de pandilla de “Los Chibolones”, a la cual supuestamente pertenece el joven Alemán.



Según Castillo Sandoval, Mario Antonio le lanzó un vaso de pegamento en la frente, por lo que al instante sacó su arma e hizo un disparo al aire, pero como el agresor lo ignoraba, volvió a disparar, “fue cuando le di en la pierna derecha”, confiesa el policía.





Madre niega acusación

“Nosotros queremos justicia, mi hijo no pertenece a ninguna pandilla, él es inocente de todo lo que se le está acusando… llegó a ese lugar junto con mi esposo para salvar a otro hijo de unos sujetos que lo estaban asaltando y no de lo que dice el policía. Él está muy grave y los doctores dicen que hay un 85 por ciento de posibilidad de que pierda la pierna”, dijo doña Silvia Martínez Castro, madre del joven.



El hecho ocurrió en el sector de Las Hamacas, en Masaya, en horas de la madrugada del domingo, y el joven continúa internado en el Hospital “Doctor Humberto Alvarado”.



En la estación de Policía se encuentra detenido el hermano del joven Alemán y también dos policías resguardan la sala donde está siendo atendido éste. La Policía asegura que van a seguir con la investigación hasta saber lo que realmente pasó.