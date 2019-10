Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

18 Abril 2008 |

3:36 p.m. |

END

Se accidenta jefe policial de La Dalia

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con el brazo derecho fracturado que ameritó su traslado de emergencia al Hospital “Carlos Roberto Huembes”, de Managua, resultó el teniente de la Policía Nacional, Jimmy Tijerino, al volcarse la camioneta en la que se movilizaba en el sector conocido como El Portillo, en la comarca Yale, municipio de La Dalia. Tijerino, quien se desempeña como jefe de la Policía de La Dalia, se dirigía a cubrir un robo con intimidación que se registró en el sector de Yale número uno, pero al subir una pendiente, la camioneta tuvo desperfectos mecánicos en el sistema de freno, por lo que se vino de retroceso produciéndose el vuelvo. El agente fue trasladado de emergencia al centro de salud de la localidad, pero por la gravedad del caso fue trasladado a Managua, debido a que las fracturas son graves

Rastrean a pirómanos

Máximo Rugama / ESTELÍ

Peritos de la Policía esteliana trabajan sin descanso hasta dar con el paradero de varios elementos desconocidos que provocaron incendio forestal en el sector conocido como La Tunosa, al suroeste del municipio, el cual dejó cerca de cien mil córdobas en pérdidas materiales, más el daño al ambiente y afectaciones por el humo, el calor y la ceniza a varias personas del territorio. El incendio afectó varias manzanas de terreno donde había pastizales para ganado y bosques de pino, según dio a conocer el jefe de turno de la Dirección General de Bomberos de Estelí, subteniente Thedys Henríquez Reyes. En la extinción de las llamas trabajó una cuadrilla de miembros del Ejército de Nicaragua, acantonados en el Primer Comando Militar Regional, así como un contingente de bomberos profesionales. Existen fuertes presunciones de que quienes provocaron el incendio son cazadores furtivos que en horas de la noche hicieron presencia en el lugar e instalaron fogatas, según evidencias. Una de las fincas más afectadas de forma directa es la propiedad de Arnulfo Molina. Las autoridades policiales trabajan para dar con la identidad y ubicación de los tipos que provocaron el incendio.



Macheteado por cuñado

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con dos machetazos en la cabeza resultó el ciudadano Tomás Castro Talavera, de 36 años, al ser agredido por su cuñado, José María Vargas, de la misma edad, sólo porque le pidió que no le diera “mala vida” a su hermana, Mariela Castro Talavera, de 33 años. El hecho se registró en la comarca Yale, municipio de La Dalia, cuando en las primeras horas de la mañana Tomás le llamó la atención a su cuñado, quien tiene como costumbre maltratar física y psicológicamente a su mujer, reclamo que no fue del agrado de José María, quien en respuesta lo agredió a machetazos. Una patrulla de la Policía Nacional del municipio de La Dalia se presentó al lugar y logró capturar al espadachín, quien ahora tendrá que responder por las lesiones graves en perjuicio de su cuñado.



Perros “salvaron” a una yegua

Alberto Cano / SAN MARCOS, CARAZO

Los ladridos de los bravos perros que mantiene en su propiedad hicieron que el sanmarqueño Leopoldo Mendieta recuperara una hermosa yegua, que los abigeos sacaron de su finca, situada en la carretera San Marcos-Masatepe. De acuerdo con el denunciante, su yegua estaba a punto de ser sacrificada cuando él sorprendió a los malhechores, a quienes luego de neutralizar entregó a las autoridades policiales. Según la Policía, en supuesta conexión con este delito fueron arrestados José María Parrales Hernández y dos adolescentes de 15 años, cuyos nombres no fueron revelados, pero que ya están a la orden del juez competente.



No eran clientes, eran ladrones

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Delincuentes armados de machete botaron a pedradas la puerta de una vivienda, lesionaron a los ocupantes del inmueble y cargaron con veinte mil córdobas en efectivo y otros artículos de valor, según la denuncia que fue interpuesta por los afectados ante las autoridades policiales del municipio de La Dalia. El robo se registró en la finca El Corozal, ubicada en la comarca Yale número uno, según la denuncia que interpuso la señora Julia del Cárdenas García, de 70 años, quien dijo que estaba en su casa en compañía de Emilia Dolores Ortega Cárdenas, de 38 años, Iris Ortega Cárdenas, de 32, y Rafael Ortega González, de 78, cuando llegaron tres sujetos a comprar pan y gaseosas, ya que en su casa tiene una pulpería, y luego se marcharon. Minutos más tarde, estos mismos sujetos regresaron armados de machetes y exigían que abrieran la puerta, pero como no tuvieron repuesta derribaron la puerta a pedradas y entraron. Golpearon a los ancianos y a las mujeres que estaban en la casa y comenzaron a registrar todo hasta encontrar los 20 mil córdobas que estaban guardados en uno de los cuartos. Los delincuentes, no conformes con el dinero, cargaron con una cajilla de gaseosas, tres docenas de bolsas de leche y cuatro quintales de frijoles, todo valorado en 24 mil 880 córdobas. La Policía está investigando a los sujetos Concepción y Eleuterio Díaz, quienes son los principales sospechosos del robo.