“Los Galanes” asaltan a repartidor

Tremendo susto se llevó Mario José Matuz Sánchez, de 21 años, al ser asaltado con pistola en mano por la pandilla de “Los Galanes”, del popular barrio “Jorge Dimitrov”, al oeste de la capital.



La víctima trabaja como repartidor de productos “Diana” y tiene tres años de vender en el barrio “Jorge Dimitrov”, siendo ésta la primera vez que lo intimidan para despojarlo del dinero producto de la venta y de un celular.



El denunciante relató que a las once de la mañana del sábado se bajó del camión placas M039-220 para entregar la mercancía en una pulpería y de pronto se vio rodeado de ochos sujetos, de los cuales, dos portaban pistola.



“No me dijeron nada, sólo me dejaron ir el golpe en el estómago, que me sacó el aire y amenazaron que si ponía resistencia me iban a matar. Logré ver las pistolas y no pude hacer nada, pero a ellos los puedo reconocer, son ‘Los Galanes’”, dijo Matuz Sánchez.



Al repartidor le robaron seis mil córdobas en efectivo y un teléfono celular. El hecho se dio del colegio Primero de Junio, una cuadra al lago, una abajo, en el barrio “Jorge Dimitrov”.



Efectivos policiales del Distrito Cuatro se movilizaron a la zona y capturaron a varios jóvenes, los cuales serán investigados por este robo. Uno de los detenidos corresponde al nombre de Sergio Solórzano, quien afirmaba no tener nada que ver con el robo cometido contra Matuz Sánchez.